Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | le pagelle dell’Italia 10 febbraio | Arianna

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 / Risultati live - medagliere e programma : Fischnaller in rimonta : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 10 febbraio inizia a formarsi il medagliere con le prime cinque finali: primo oro svedese(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 15:07:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (domenica 11 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani 11 febbraio si svolgerà la quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lo spettacolo non mancherà: emozioni a non finire, gare a grappoli, ben sette titoli in palio e una scorpacciata di medaglie. Il divertimento è assicurato su Tutti i campi di gara: si incomincia con la discesa libera maschile, si passa allo skiathlon di sci di fondo per gli uomini, si passa per lo speed skating con i 5000m e per lo slittino ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lisa Vittozzi può sognare nell’inseguimento - un errore di troppo per Dorothea Wierer : La sprint femminile di Biathlon ha emesso il suo verdetto. Laura Dahlmeier ha conquistato la medaglia d’oro davanti alla norvegese Marte Olsbu e alla ceca Veronika Vitkova. Per l’Italia, ottima sesta piazza per Lisa Vittozzi, mentre Dorothea Wierer si è classificata 18esima. Con questi risultati, entrambe le azzurre possono puntare ad un buon risultato nell’inseguimento. Quali possono essere le loro ambizioni? Per forza di ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : che inizio di Arianna Fontana! Esordio positivo anche per Martina Valcepina : Prima vera giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ed Esordio molto positivo per Arianna Fontana. Un sabato molto incoraggiante per la portabandiera azzurra, che ha ben figurato prima nei 500 metri e poi, soprattutto, nella staffetta. Buone indicazioni anche da parte di Martina Valcepina, che può ritenersi soddisfatta anche lei di questo suo inizio olimpico. Andiamo con ordine e partiamo dalle batterie dei 500 metri. Le due ...

Sci Alpino Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : SCI Alpino Olimpiadi Invernali 2018. Lo Sci Alpino è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dall’11 al 24 febbraio 2018 presso le due stazioni sciistiche di Jeongseon e Yongpyong. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Sci Alpino ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si disputeranno cinque gare maschili e ...

Pattinaggio di Velocità Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Pattinaggio DI Velocità Olimpiadi Invernali 2018. Il Pattinaggio di Velocità è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 24 febbraio 2018 presso l’Ovale di Gangneung. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Pattinaggio di Velocità ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si svolgeranno in totale 14 gare suddivise in ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Felix Loch mette le mani sull’oro a metà gara. Kevin Fischnaller rimonta ed è sesto : Siamo a metà gara, la prima parte è conclusa. Nella prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono andate in scena le prime due manche per quanto riguarda il singolo di Slittino al maschile. In testa, al termine di questo lungo sabato, c’è il grande favorito per quanto riguarda la medaglia d’oro: Felix Loch. Il teutonico è pronto a timbrare una strepitosa tripletta a Cinque Cerchi: dopo Vancouver 2010 e Sochi 2014 ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada supera gli atleti olimpici della Russia e vola in semifinale! Vittorie per Cina e Svizzera - stop della Norvegia con gli USA : Il Canada è la prima semifinalista del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La coppia formata dai campioni olimpici John Morris e Kaitlyn Lawes, oro a squadre rispettivamente nel 2014 e 2010, ha superato nettamente la squadra formata dagli atleti olimpici della Russia (Aleksandr Krushelnitckii e Anastasia Bryzgalova) con il punteggio di 8-2, ottenendo così il pass per le semifinali con una gara ...

Slittino Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Slittino Olimpiadi Invernali 2018. Lo Slittino è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 15 febbraio 2018 sulla pista dell’Alpensia Sliding Centre. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Slittino ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Le competizioni sono quattro, suddivise in singolo maschile, singolo ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 3000 metri femminili podio tutto olandese - oro per Carlijn Achtereekte. Francesca Lollobrigida chiude tredicesima : Partiti i Giochi Olimpici anche per lo Speed skating: i 3000 metri femminili hanno assegnato le prime medaglie in Corea del Sud. podio tutto olandese, ma a sorpresa la nuova campionessa olimpica è Carlijn Achtereekte, che copre la distanza in 3’59″21, precedendo di 0″08 Ireen Wust e di 0″81 Antoinette De Jong. Francesca Lollobrigida, unica azzurra in gara, chiude tredicesima a 9″37. La neerlandese ha stampato il ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lim Hyojun regala il primo oro alla Corea del Sud nei 1500m. Azzurri out in batteria : Arriva dallo Short track il primo oro per la Corea del Sud alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Grande festa per i padroni di casa grazie alla vittoria nei 1500 metri maschili di Lim Hyojun, che ha realizzato il record olimpico (2.10.485) e si è imposto davanti all’olandese Sjinkie Knegt e all’atleta della Russia Semen Elistratov. Una finale molto combattuta e caratterizzata anche dalla caduta di uno dei grandi favoriti, il Coreano ...

Short Track Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Short Track Olimpiadi Invernali 2018. Lo Short Track è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 22 febbraio 2018 presso l’Arena del ghiaccio di Gangneung. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Short Track ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si svolgeranno in totale con 8 gare suddivise in 4 maschili e ...