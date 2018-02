Olimpiadi invernali | ecco l' atleta pagato in bitcoin

Olimpiadi invernali 2018 dove vedere sulla Rai diretta - replica e streaming : Olimpiadi Invernali 2018 dove vedere. Dopo quattro anni di attesa, sono iniziate le Olimpiadi Invernali 2018 di Pyeongchang che si terranno dal 9 al 25 febbraio, con alcune qualificazioni già nei prima. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Infatti dopo che alcune partite del torneo di Curling e il Salto con gli Sci hanno anticipato l’inaugurazione il giorno precedente, così come le prime gare di Pattinaggio di Figura e Freestyle nella ...

Slittino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Sarà un mezzogiorno di fuoco all’Alpensia Sliding Centre! Saranno assegnate le medaglie della prova del singolo uomini di PyeongChang 2018 con le ultime due manche in programma. Si partirà alle ore 12.00 italiane (le 20.00 in Corea) con la terza discesa mentre, a seguire, gli atleti saranno impegnati con l’ultimo round che, come detto, deciderà come sarà completato il podio dell’edizione 2018 dei Giochi Olimpici. Riuscirà il ...

Olimpiadi invernali - prima giornata senza medaglie per l'Italia Video : Il primo giorno di gare alle Olimpiadi invernali di #PyeongChang si chiude con zero medaglie per l'Italia [Video] nonostante l'attesa per la prima gara della Wierer. C'è gia' chi comincia a fare paragoni con i giochi si Sochi 2014 in cui l'Italia chiuse con zero ori nel medagliere, risultato negativo che non si aveva dal 1980. Biathlon 7,5 km sprint donne: sesta Vitozzi, male la Wierer Questa era la gara da cui oggi si attendevano medaglie per ...

Olimpiadi invernali - ecco l'atleta pagato in bitocoin : Sui circa tremila atleti in gara alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang il pattinatore canadese Ted-Jan Bloemen è l’unico ad essere pagato in bitcoin, grazie ad un contratto di sponsorizzazione con la Ong sociale e la...

Sci di fondo - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : si parte con lo skiathlon - tutti alla caccia di Johannes Klaebo! : Dopo la prima medaglia d’oro dello sci di fondo di questa edizione dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, vinta dalla svedese Charlotte Kalla, è tempo di rompere il ghiaccio (nel vero senso della parola viste le temperature coreane) anche per gli uomini che, come per le colleghe al femminile, esordiranno con la prova di skiathlon. Questa gara, spesso discussa per il suo formato, prevede i primi 15 chilometri in tecnica classica, per poi ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri in gara domani (domenica 11 febbraio). C’è Carolina Kostner : Seconda giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la prosecuzione del team event già iniziato venerdì. In programma domenica, vedremo la short dance ed il programma corto femminile, mentre le migliori cinque nazionali potranno poi disputare il libero delle coppie d’artistico. L’Italia schiererà i danzatori Anna Cappellini / Luca Lanotte e la pattinatrice Carolina ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (domenica 11 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Seconda giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la prosecuzione del team event già iniziato venerdì. In programma domenica, vedremo la short dance ed il programma corto femminile, mentre le migliori cinque nazionali potranno poi disputare il libero delle coppie d’artistico. Le competizioni verranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. DOMENICA 11 ...

Salto con gli sci - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Andreas Wellinger re sul trampolino piccolo! Sul podio i norvegesi : L’aveva dimostrato nei giorni scorsi, oggi si è confermato: Andreas Wellinger ha conquistato un meritato oro nella gara da trampolino piccolo valida per le Olimpiadi di PyeongChang 2018, competizione inaugurale del programma del Salto con gli sci. Il giovane tedesco si è imposto con un totale di 259,3 punti, scavando un margine di quasi 10 lunghezze sugli avversari grazie ad un secondo Salto straordinario da 113,5 metri (punto HS posto a ...

Olimpiadi invernali 2018 : le foto più belle : Dopo l'edizione estiva del 1988 a Seoul la Corea del Sud torna ad ospitare un'Olimpiade, questa volta invernale. L'edizione numero 23 dei Giochi sulla neve è destinata ad essere ricordata anche per il ...

Snowboard - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo nello slopestyle maschile : Il primo titolo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, per quanto concerne lo Snowboard, verrà assegnato nello slopestyle maschile, specialità del park & pipe: dopo le qualifiche di questa notte, sono rimasti 12 atleti a contendersi le tre medaglie in palio in Corea del Sud. Alle ore 02.00 italiane inizierà la prima delle 3 run che sanciranno il nuovo campione olimpico: nessun problema in fase di qualifica per il norvegese Marcus Kleveland ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : sarà un duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe nella sprint? Gli italiani ci provano : Scattano ufficialmente, anche per quanto riguarda gli uomini, i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 per quanto riguarda il Biathlon. Si incomincia con una prova mozzafiato come la 10km sprint e, con grande probabilità, con il primo duello tra i due dominatori della stagione: il francese Martin Fourcade e il norvegese Johannes Boe. Questa prima gara ci permetterà di capire come si sono presentati alla kermesse coreana i biathleti e, soprattutto, ...

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le parole di Francesca Lollobrigida al termine della prova odierna : Francesca Lollobrigida ha chiuso al 13° posto i 3000 metri femminili, primo titolo in palio nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha concluso la prova in 4’08″58, ma nel complesso la sua è stata una buona prova, non essendo di certo questa la gara sulla quale riporre speranze di podio. Ai microfoni della Rai, al termine della gara, la primatista italiana della distanza ha riferito: ...

Medagliere Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Germania al comando : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...