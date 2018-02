Olimpiadi 2018 Sofia Goggia | «So quanto valgo | perché non dirlo?»

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Norvegia - Canada e OAR verso le semifinali nel torneo misto : Prosegue spedito il torneo di Curling misto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella notte si è disputata la quinta giornata che ha avvicinato Canada, Cina e gi atletici olimpici della Russia alle semifinali. La Cina ha sconfitto gli USA per 6-4 e ha messo seriamente in difficoltà la formazione a stelle e strisce nella rincorsa alle medaglie. Rui Wang e Dexin Ba si sono imposti grazie a una giocata da due punti nell’ultimo end. ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dominik Fischnaller senza paura! Il cugino Kevin per la sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due manche del singolo maschile di Slittino (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per quanto visto nelle prove libere, gli azzurri possono giocarsi delle concrete chance di podio, anche se la concorrenza appare agguerritissima. Dominik Fischnaller ha vinto su questo budello nella passata stagione in Coppa del Mondo. Lo apprezza molto, anche se nelle discese di ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Lukas Hofer : “Il raffreddore è passato. Sono pronto per la gara!” : Il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prenderà il via con la sprint femminile ma il giorno successivo, domenica 11 febbraio, sarà già il tempo della gara maschile. Uno dei protagonisti più attesi in casa Italia è Lukas Hofer, che parteciperà alla gara insieme a Dominik Windisch, Giuseppe Montello e Thomas Bormolini. L’altoatesino ha ben figurato in stagione, mostrando una sciata davvero importante. È ottavo ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Federica Brignone : “Ho ricaricato le pile e ce la metterò tutta”. Sofia Goggia : “In gigante sono un’outsider” : sono giorni di vigilia per le gigantiste italiane, che gareggeranno lunedì 12. Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg e Marta Bassino hanno partecipato alla Cerimonia d’Apertura ed ora possono concentrarsi sulla loro gara. Ricordiamo che la prima manche (alle 3.15 ora italiana) sarà tracciata dall’italiano Gianluca Rulfi, responsabile azzurro delle polivalenti. Queste le dichiarazioni delle italiane all’Ufficio Stampa ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi - la perfezione per sperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Biathlon (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia calerà due assi importanti: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le azzurre non partono con i favori del pronostico, che pendono invece verso la slovacca Anastasiya Kuzmina, le tedesche Laura Dahlmeier e Denise Hermann e la finlandese Kaisa Makarainen, senza dimenticare outsider di lusso come ...

Biathlon - Sprint femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Orario d’inizio e come vederla in tv : Inizia il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si comincia subito con una gara particolarmente attesa, la Sprint femminile di 7,5 km. Il pronostico è molto incerto e in tante, come già dimostrato nel corso della Coppa del Mondo, possono giocarsi la vittoria. La favorita sarà la slovacca Anastasija Kuzmina, dominatrice della prima parte di stagione e due volte detentrice del titolo olimpico in questo format, ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Vincent Kriechmayr sfreccia nella terza prova di discesa. Bene Dominik Paris - più indietro gli altri italiani : Ultimi ritocchi per i discesisti a PyeongChang 2018. La terza prova della discesa libera si è disputata in condizioni migliori rispetto a ieri, con il meteo che ha concesso una tregua, seppur parziale, rispetto alla giornata di venerdì. Il vento, però, rimane un’incognita importante in vista della gara di domenica (ma le previsioni parlano di un miglioramento), quella che assegnerà le prime medaglie dello sci alpino a queste Olimpiadi ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano nel biathlon. Subito Arianna Fontana e Dominik Fischnaller! Bene Dominik Paris nella prova di discesa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa Subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Francesca Lollobrigida sul ghiaccio per i 3000 metri. Prime medaglie da assegnare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi sabato 10 febbraio si disputano i 3000m femminili: si assegnano le Prime medaglie ai Giochi, sul ghiaccio sudcoreano si preannuncia una giornata particolarmente appassionante e avvincente. La grande favorita è la nipponica Miho Takagi che sarà sfidata da altri colossi come l’olandese Wust, la ceca Sablikova e la canadese ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Vincent Kriechmayr il più veloce nella terza prova di discesa libera. Dominik Paris sesto - più indietro gli altri azzurri : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima prova, l’ultima occasione per studiare il percorso prima della gara di domani! Gli atleti hanno fin qui trovato condizioni differenti nei due giorni precedenti. Giovedì il meteo ha consentito il regolare svolgersi della prova, vinta dal canadese Manuel Osborne-Paradis; ieri, invece, il vento ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA (10 febbraio) : subito in gara Arianna Fontana e Martina Valcepina! Primo titolo da assegnare nei 1500 metri maschili! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. E’ il giorno di Arianna Fontana. La portabandiera della spedizione tricolore in questi Giochi fa il suo esordio. Le attese non mancano e quell’oro è il vero obiettivo della campionessa valtellinese. La sua avventura inizierà dalle batterie dei 500 metri dove, insieme a Martina Valcepina e Lucia Peretti ...

diretta gara Sprint biathlon F streaming video e tv: Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018, orario e risultato live. Attenzione a Dorothea Wierer (oggi)

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. oggi 10 febbraio inizia a formarsi il medagliere con le prime cinque finali

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le gare e le finali di oggi (sabato 10 febbraio). Programma - orari e tv : E’ il giorno di Arianna Fontana. La portabandiera della spedizione tricolore in questi Giochi fa il suo esordio. Le attese non mancano e quell’oro è il vero obiettivo della campionessa valtellinese. La sua avventura inizierà dalle batterie dei 500 metri dove, insieme a Martina Valcepina e Lucia Peretti cercherà di staccare il biglietto per la finale. Attenzione però anche alla Valcepina, vittoriosa in questa distanza agli Europei di ...