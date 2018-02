Nvidia GeForce GTX 1070 TI Founders Edition - recensione

GeForce Now su PC - Download - Catalogo - Windows - Mac - Test - Nvidia - SmartWorld : GeForce Now su PC è infatti un servizio di giochi in streaming senza alcun titolo incluso . Vi potete loggare su Steam oppure su Battle.net , dove potrete utilizzare i giochi che già possedete, o ...

Nvidia GeForce Now : cos’è e come provarla in anteprima : Al CES di Las Vegas, NVIDIA ha annunciato che la sua piattaforma GeForce Now arriverà in Europa. Potrà essere utilizzata sia su PC Windows e sia su Mac. Ma cos’è questa piattaforma e come possiamo provarla in anteprima? Di cosa si tratta? La nuova piattaforma GeForce Now è un servizio di cloud gaming che ci permette di giocare sui titoli più recenti su PC Windows e Mac anche se l’hardware del computer non ce lo permette. In poche ...

Nvidia GeForce 390.65 Il driver WHQL racchiude gli aggiornamenti di sicurezza per Meltdown / Spectre : NVIDIA ha rilasciato un nuovo driver per le sue schede grafiche. Secondo le note di rilascio, il driver NVIDIA GeForce 390.65 WHQL presenta aggiornamenti di sicurezza per Meltdown / Spectre e aggiunge il supporto per NVIDIA Freestyle. Nel caso non lo sapessi, NVIDIA Freestyle ti consente di applicare filtri di post-elaborazione ai tuoi giochi.Inoltre, questo nuovo driver aggiunge un pop-up per avvisare l’utente se una eGPU è stata connessa ...