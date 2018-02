' Non vogliamo l' Anastasia' | ecco le motivazioni della protesta dei migranti

Minniti a Salerno con De Luca jr : «Non vogliamo i voti della camorra» : Parla da candidato al Senato Marco Minniti. E a Salerno, dove è capolista Pd al proporzionale e dove oggi ha preso parte ad un evento elettorale organizzato dall'altro candidato Pd alla...

Formula 1 - Carey : 'Vogliamo cambiare la F1 - Non le squadre che partecipano. La Ferrari è una leggenda' : Anche a me piacevano le grid girl, ma semplicemente non erano più linea con il mondo moderno". Critiche alla Formula E e su Alonso... Chase Carey boccia la Formula E: " È uno street party con una ...

Simonini : 'Siano Sprar o Cas Non vogliamo migranti' : ... prima di aprire le porte e garantire la massima disponibilità all'accoglienza dovrebbe valutare con attenzione tutte le ricadute sul territorio che comporta la sua politica. Dovrebbe cominciare a ...

F1 McLaren - Tim Goss : «Non vogliamo una stagione di alti e bassi» : TORINO - Avere una stagione il più possibile costante nelle prestazioni, senza alti e bassi. E' questo l'obiettivo della McLaren che sta lavorando per garantire un'auto più performante ai piloti ...

Morte di Pamela - madre : 'Politica Non strumentalizzi. Vogliamo solo giustizia' : Ieri convalidato l'arresto di Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano accusato di omicidio, vilpendio e occultamento di cadavere

West Ham - cacciato il dirigente che aveva detto : 'Non vogliamo africani' : TORINO - 'Stop all'arrivo dei calciatori africani, causano caos e problemi, soprattutto fuori dal campo'. Questa frase è costata il posto di lavoro a Tony Henry , il direttore sportivo del West Ham . ...

Strade Bianche 2018 - i percorsi esaminati nel dettaglio. Vegni ritorna sul caso Froome : 'Non vogliamo un processo a posteriori' : D'altronde, come ha dichiarato Mauro Vegni, la Strade Bianche è diventato ' un appuntamento tradizionale nel mondo del Ciclismo Internazionale ' e svela che ' tutte le 18 formazioni di prima fascia ' ...

Cesa : vogliamo vincere. Non interessa schema larghe intese : Roma – Queste le parole di Lorenzo Cesa, presidente di Noi con l’Italia Udc: “Siamo in campo per far vincere il centrodestra, una coalizione plurale dove... L'articolo Cesa: vogliamo vincere. Non interessa schema larghe intese su Roma Daily News.

Il lavoro Non è un destino - è una scelta. Domandiamoci Non quanto ma quale vogliamo : Valerio De Stefano* e Antonio Aloisi** La rissa sul numero di posti di lavoro persi e creati per via della trasformazione digitale rischia di distrarre istituzioni, analisti e parti sociali da un tema molto più rilevante: la qualità del lavoro. Per capire come anticipare i trend, non ci si può affidare alle sole statistiche, è importante concentrarsi sull’applicazione responsabile delle regole esistenti, oltre che sull’ideazione di nuovi schemi ...

Luigi Di Maio vola a Londra per rassicurare gli investitori : 'Taglieremo il debito pubblico. Non vogliamo uscire dall'Ue' : ...tutte quelle ricette economiche che possono essere applicate fin da subito anche nel nostro Paese per migliorare la qualità della vita degli Italiani e riuscire a migliorare e a sviluppare l'economia ...

Luigi Di Maio vola a Londra per rassicurare gli investitori : "Taglieremo il debito pubblico. Non vogliamo uscire dall'Ue" : Luigi Di Maio vola fuori dall'Italia per "rassicurare" gli investitori: direzione City, cuore pulsante del capitalismo. Questa volta sarà ancora più difficile accreditarsi poiché l'accoglienza a Londra non è stata delle migliori dal momento che il Financial Times ha parlato di M5s come di un partito populista da "infarto finanziario" se con la Lega Nord dovesse andare al governo. Quindi insieme all'economista Lorenzo ...

Luigi Di Maio vola a Londra per rassicurare gli investitori : 'Taglieremo il debito pubblico e Non vogliamo uscire dall'Ue' : ...tutte quelle ricette economiche che possono essere applicate fin da subito anche nel nostro Paese per migliorare la qualità della vita degli Italiani e riuscire a migliorare e a sviluppare l'economia ...

Salvini e il pericolo islam. "Non lo vogliamo qui". Idea ministero del mare : L'economista anti euro Claudio Borghi Aquilini dovrà scontrarsi col ministro dell'economia Pier Carlo Padoan a Siena, dove correrà per l'uninominale, ma i suoi paracadute saranno, al proporzionale, ...

Salvini e il pericolo islam. Non lo vogliamo qui. Idea ministero del mare : I giochi sono ormai fatti. Salvini si lascia alle spalle la fiera delle candidature e pensa al futuro. Fissa paletti, indica percorsi, suggerisce. Batte sull'immigrazione. «Per il primo anno di governo Salvini il numero è zero. Dobbiamo smaltire un arretrato di clandestini di mezzo milione. La prima opzione è blindare i confini, dalle Alpi alla Sicilia. Basta, non si passa, stop. L'Islam di oggi è un pericolo». Non ...