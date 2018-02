Non daremo lezioni agli altri paesi su come crescere La prima uscita del

huffingtonpost

(Di sabato 10 febbraio 2018) La Germania deve smettere di dareUe sulla gestione delle loro economie. È quanto ha detto Olaf Scholz, sindaco di Amburgo della Spd, sceltoprossimo ministro delle Finanze della Germania se entrerà effettivamente in carica un nuovo governo di Grosse Koalition composto dai conservatori di Angela Merkel e dai socialdemocratici finora guidati da Martin Schulz. La Germania "non ha bisogno di dettareStati europeidevono gestirsi e", ha detto Scholz in un'intervista al magazine Der Spiegel, aggiungendo che "errori sono certamente stati fatti in passato". Il riferimento sembra essere alla politica del suo predecessore, il conservatore Wolfgang Schauble, ricordato da molti in Uecolui che adottò la linea dura contro la Grecia mentre lottava per rimanere nell'euro, nonché supervisore della spesso criticata ...