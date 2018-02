NoiPA Numero Verde | assistenza area riservata | cedolino stipendio | recupero e modifica

correttainformazione

(Di sabato 10 febbraio 2018) Vediamo nello specifico a cosa serve, ilda contattare, come accedere all’, come visualizzare e scaricare il propriostipendiale ed infine come recuperare ere la password.(Noi Pubblica Amministrazione) si occupa di gestire gli stipendi del personale della Pubblica Amministrazione, in particolare relativamente all’ elaborazione, alla liquidazione e alla consultazione. Si tratta di un sistema informatico realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2012, un portale che è di ausilio non solo ai dipendenti della Pubblica Amministrazione ma anche allo stato, che lo utilizza per eliminare parte della burocrazia. Il portale si rivolge al lavoratori dipendenti pubblici, alle scuole, alla Sanità, alle amministrazioni statali, ad enti locali, agli istituti di previdenza, al Caf, ai professionisti, agli enti ...