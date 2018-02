Nel World Super 6 Perth Andrea Pavan accede alla fase finale

Golf - European Tour 2018 : Prom Meesawat al comando prima dei match play Nell’ISPS Handa World Super 6 Perth. Bene Andrea Pavan! : Il circuito europeo è di scena in Australia per l’ISPS Handa World Super 6 di Perth (montepremi 1,75 milioni di dollari australiani). L’evento organizzato in coabitazione tra European Tour e PGA Tour of Australasia, prevede un epilogo con formula match play, in cui i primi 8 della leaderboard maturata al termine dei primi 3 canonici round avranno un bye in attesa degli avversari che usciranno dagli scontri diretti tra i restanti 16 ...

Unilever e World Food Programme Italia insieme Nella battaglia contro lo spreco alimentare : il progetto “Share a meal” ha coinvolto più di 1/3 degli italiani : In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, Unilever Italia, Knorr e World Food Programme Italia rinnovano il loro impegno nella lotta allo spreco e alla fame nel mondo, illustrando i risultati della campagna di solidarietà “Share a meal”, annunciando l’evoluzione del progetto e premiando i 3 Italiani più responsabili e creativi a tavola. Il progetto “Share a meal” ha sensibilizzato sul tema della sostenibilità ...

Equitazione - World Cup Jumping 2018 : Pieter Devos trionfa a Bordeaux! Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi Nelle retrovie : Un belga espugna la Francia. Pieter Devos trionfa nel Longines Grand Prix di Bordeaux, dodicesima e penultima tappa del girone Europa Occidentale della World Cup Jumping 2017-2018. Devos ha realizzato due percorsi netti in sella ad Espoir, fermando il cronometro nel barrage sul tempo fantastico di 36”53, oltre un secondo e mezzo meglio del tedesco Marcus Ehning, che ha concluso la sua prova in seconda posizione con 38”09 in sella a Cornado NRW, ...

Svelato il primo teaser di Westworld 2 - in attesa del trailer al Super Bowl : il caos dilaga Nel parco (video) : Nel finale della scorsa stagione, avevamo lasciato i robot prendere il controllo del parco, dopo aver causato l'inizio di una rivolta contro gli umani: il primo teaser di Westworld 2 non svela assolutamente nulla e non mostra neanche cosa accadrà dopo la temuta ribellione degli androidi. Eppure il breve video, della durata di appena 27 secondi, è sufficiente per alimentare l'hype dei fan della serie. Con la fine delle riprese, alcuni attori ...

Beach volley - World Tour 2018 Shepparton. Azzurre in campo Nel torneo australiano : L’Italia al femminile del Beach volley prova a risollevare la testa dall’altra parte del mondo, a Shepparton, in Australia dove da questa notte va in scena il primo torneo 1 Stella del 2018. Livello tutt’altro che esaltante ma tutto sommato ideale per quelle che nella prima parte della stagione saranno le due coppie di riferimento del movimento femminile azzurro, Menegatti/Giombini e la nuova coppia formata da Traballi e ...

Monster Hunter World fa il botto in Giappone : è già il gioco più venduto Nella storia di PS4 : Evidentemente non pago dei record fatti registrare globalmente, Monster Hunter World (non perdetevi la nostra guida) vuole stupire anche nel territorio Giapponese dimostrandosi un autentico traino anche per le vendite di PS4.Come sottolinea Gematsu, il gioco in Giappone è disponibile solo su PS4 e questo aspetto lo configura sostanzialmente come un'esclusiva in attesa dell'uscita su PC. I dati di vendita condivisi da Famitsu dimostrano come il ...

One Piece World Seeker si mostra Nel suo primo video gameplay : A poco tempo dall'annuncio di One Piece World Seeker, possiamo dare uno sguardo al gameplay con il primo filmato di gioco condiviso da Bandai Namco in occasione del Taipei Game Show.Come segnala Dualshockers, One Piece World Seeker è stato giocato dal vivo nel corso dell'evento su PlayStation 4 e, dal video, possiamo vedere la struttura open World del titolo, i combattimenti e l'interazione tra i personaggi. Che ne dite?Read more…

Monster Hunter World e Dragon Ball FighterZ da record Nella classifica di vendite del Regno Unito : Le due uscite più importanti del mese di gennaio sono in vetta alla classifica di vendite UK della scorsa settimana e per un motivo o per l'altro sono entrambi dei record per i rispettivi franchise.Monster Hunter World, secondo quanto riportato da Eurogamer.net e rivelato a GfK Chart-Track, è "di gran lunga" il gioco della serie che ha venduto di più nella prima settimana sul mercato superando il precedente record di Monster Hunter Generations. ...

Monster Hunter World : il videogioco che debutta in grande Nel 2018 Video : Proprio come l'anno scorso, il 2018 sta iniziando assolutamente bene nell'ambito dei Videogiochi. [Video] Uno dei titoli più importanti è quello della Capcom, ovvero Monster Hunter World. Il fanchise ha raccolto un vasto pubblico in Asia, ma non si può dire lo stesso dell'Occidente. Con Monster Hunter World, la serie è pronta a puntare ad un pubblico più ampio e globale. È un ottimo esempio di come una serie possa cambiare quanto basta per ...

Monster Hunter World : esploriamo il mondo di gioco Nella nuova serie di video : Senza dubbio possiamo confermare che questo 2018 videoludico ci "regalerà" titoli di un certo spessore e, tra questi, è necessario menzionare Monster Hunter World che, come saprete, approderà su PS4 e Xbox One nella giornata di domani, 26 gennaio.L'uscita del gioco, quindi, è questione di pochissimo tempo e, in vista del rilascio di Monster Hunter World, già vi abbiamo proposto un interessante filmato dedicato al dietro le quinte. Ora è tempo di ...

US News & World Report : la Russia sale Nella classifica dei migliori paesi del mondo - : Gli stati sono valutati per una serie di qualità: attrazione turistica, bellezza della natura, influenza politica e livello di istruzione. Gli esperti hanno parlato con oltre 21 mila persone, ...

Ciclismo - ecco i 55 corridori italiani Nel World Tour Video : Pur senza una squadra italiana il #Ciclismo azzurro è sempre ben presente nel World Tour. [Video] Seppure in calo rispetto alla scorsa stagione, i #corridori italiani sono i più numerosi nell’elite del Ciclismo mondiale. Restano tante anche le presenze in altri ruoli, tra manager, direttori sportivi, preparatori, senza pensare ai produttori di biciclette e di vari componenti ed accessori. Manca purtroppo un grande sponsor che possa costruire una ...

Mondadori - Nel dossier Francia spunta anche Reworld Media : (Teleborsa) - Si intensificano gli acquisti su Mondadori , che torna a correre a Piazza Affari con un rialzo del 4,69% a 2,345 euro. Il titolo beneficia di indiscrezioni secondo cui Reworld Media, ...

