NBA 2018 | Marco Belinelli lascia gli Atlanta Hawks Accordo sul buyout | tante squadre da

NBA 2018 : Golden State senza problemi - Boston vince al supplementare : Con l’avvicinamento dell’All Star Game, poche partite in programma nella notte per la stagione regolare Nba 2017-2018. Oggi, dopo la chiusura degli scambi avvenuta ieri sera non senza qualche fuoco d’artificio, si sono disputati sei match che di conseguenza hanno visto impegnate 12 squadre. Come lecito attendersi, vittoria senza particolari difficoltà per i Golden State Warriors, che hanno superato in scioltezza i Dallas ...

All Star Game 2018 : dove vederlo in diretta tv - orario Italia e giocatori NBA : Negli Stati Uniti si sono lasciati alle spalle il LII Super Bowl, vinto dai Philadelphia Eagles, e tra pochi giorni si concentreranno sull’All Star Game. I campioni dell’NBA scenderanno sul parquet dello Staples Center di Los Angeles per la tradizionale sfida tra Western Conference e Eastern Conference. Il weekend in cui andrà in scena lo spettacolo sarà quello del 16-18 febbraio 2018. Per la sesta volta nella storia sarà la città californiana ...

NBA 2018 : tripla doppia di LeBron James e vittoria all’overtime per Cleveland - James Harden ne fa 41 contro Miami : Nottata di emozioni e colpi di scena in NBA. Cinque le partite che hanno regalato spettacolo agli appassionati visto che la sfida tra Pelicans e Pacers è stata posticipata. Reagisce, dunque, al periodo di grande difficoltà Cleveland, reduce dalla battuta d’arresto contro Orlando (14esima sconfitta in 21 partite). Nella sfida del Quicken Loans Arena contro i Timberwolves, i Cavaliers si sono imposti 140-138 all’overtime e neanche a ...

NBA 2018 - Marco Belinelli vicino a lasciare gli Atlanta Hawks. L’azzurro sarà inserito in una trade : L’avventura di Marco Belinelli agli Atlanta Hawks è vicina al capolinea. L’azzurro è stato fermato dalla dirigenza prima della partita di questa notte (vinta contro i Memphis Grizzlies 108-82). Beli non è sceso in campo per evitare un infortunio ed è stato informato dell’intenzione della società di inserirlo in una trade. Sono quindi ore frenetiche per il nativo di San Giovanni in Persiceto, che entro le 21 italiane di domani ...

NBA 2018 : Westbrook e George travolgono Golden State. Toronto batte Boston. Incubo Cleveland! : Nottata di emozioni e colpi di scena in NBA. La notizia principale è senz’altro la sonora sconfitta dei Golden State Warriors, caduti in casa per 125-105 contro gli Oklahoma City Thunder. Un ko netto per i campioni in carica, che per la prima volta perdono per due volte consecutive in stagione (tre nelle ultime quattro). OKC ha dominato sin dal primo quarto (42-30), nonostante abbia perso Carmelo Anthony dopo sei minuti per una distorsione ...

NBA 2017-2018 : Danilo Gallinari trascina al successo i Clippers. Washington e Detroit vincono ancora : Sono sette le partite della notte NBA. Dopo l’ottima prestazione offerta contro Chicago, Danilo Gallinari si ripete e trascina nuovamente Clippers alla seconda vittoria consecutiva. L’azzurro è ancora una volta il miglior marcatore di Los Angeles con 28 punti a referto nel successo dei californiani contro i Dallas Mavericks per 104-101. Ottima prova anche del neo arrivato Tobias Harris, autore di 19 punti, mentre ai Mavs non bastano ...

NBA 2018 : Boston e Toronto vincono e si mantengono al vertice : Nonostante sia la notte del Super Bowl, la stagione regolare NBA 2017-2018 non si ferma e anche nella giornata di oggi si sono disputate 6 partite, pur in orario non convenzionale e senza grandi gare in programma. La sfida più importante vedeva impegnati i Boston Celtics contro i Portland Trail Blazers e il match non ha certo fatto mancare emozioni, con un finale punto a punto che ha premiato la squadra del Massachusetts, che resta leader ad ...

NBA 2018 : passo falso per Golden State - Houston passeggia su Cleveland : Ben nove partite nella notte NBA che hanno regalato risultati anche inaspettati per la stagione regolare 2017-2018. Andando con ordine, probabilmente qualcuno si sarebbe aspettato una lotta maggiore nello scontro diretto tra Houston Rockets e Cleveland Cavaliers: James Harden e compagni, invece, hanno inserito il turbo già nei primi due quarti, limitando l’attacco avversario per costruire un margine di vantaggio inattaccabile in vista ...

NBA 2018 : Boston vince anche senza Irving - sconfitti Atlanta e un ottimo Belinelli. Golden State vola con i Big Three : La regular season NBA prosegue senza sosta. Sono stati nove gli incontri disputati nella notte. Nonostante le assenze, su tutte quella di Kyrie Irving, i Boston Celtics hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva battendo 119-110 gli Atlanta Hawks. Sotto a metà gara (55-53), i verdi hanno fatto il vuoto nel terzo periodo (41-20 il parziale), subendo però il ritorno degli ospiti nel finale, fermatisi sul più bello. A guidare Boston sono stati ...

NBA 2018 : Houston vince la sfida con San Antonio - sconfitta per Toronto : La sfida più attesa della notte NBA 2017-2018 va agli Houston Rockets: James Harden e compagni si sono imposti sui San Antonio Spurs con il punteggio di 102-91 dopo un partita aggressiva in cui han fatto la differenza già nelle prime fasi. Responsabile del 27-14 al termine del primo quarto, neanche a dirlo, proprio Harden, che ha chiuso il parziale con 12 punti, poco meno della squadra avversaria, e 4 assist all’attivo che a fine match si ...

NBA 2018 : Cavs col brivido contro gli Heat - Celtics straripanti. McCollum trascina i Blazers con 50 punti. Super Belinelli non basta agli Hawks : Vittoria col brivido per i Cleveland Cavaliers nel match clou della notte NBA. Una tripla di Jae Crowder regala ai Cavs un successo di fondamentale importanza per preservare il terzo posto proprio ai danni dei rivali più accreditati, i Miami Heat, capaci di restare a contatto per quasi tutta la durata del match, prima di cedere nel finale anche alla sfortuna di un instant replay che a 10” dalla sirena premia i padroni di casa, che prevalgono ...

NBA 2018 : Cleveland perde partita e Kevin Love - cade anche Golden State. James Harden da record! : Nottata ricca di sorprese in NBA. Hanno perso i Cleveland Cavaliers, ma questo, visti i tempi, non sorprende più. La squadra di LeBron James è stata battuta per 125-114 sul campo dei Detroit Pistons, decimati tra infortuni e giocatori ceduti nell’affare Blake Griffin, non ancora disponibile. Il mattatore dell’incontro è stato Andre Drummond, autore di 21 punti con 22 punti, al pari di Stanley Johnson che ha chiuso con 26. In casa ...