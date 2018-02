Napolitano | il golpe 2011 e la guerra in Libia Crosetto lo sputtana | ' Ero contrario | mi

CAOS LISTE/ Il ritorno di Napolitano e il golpe contro Renzi : Tutti i leader hanno scelto la via di LISTE imbottite di fedelissimi, azzerando il dissenso interno. Ma se Renzi scende sotto il 20% gli salta il partito. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:00:00 GMT) CAOS LISTE / Dietro i valzer (o le risse) il Renzusconi si divide le nuove nomine dei Cda, di M. Maldo CAOS LISTE / Tutti i nomi del patto (di governo) Renzi -Berlusconi, di A. Fanna

Giorgio Napolitano - il golpe 2011 non è finito : 'Ecco cosa succederà dopo il 4 marzo' : 'Il governo del presidente è soltanto una fantasticheria'. 'I candidati premier ? Una totale mistificazione'. Intervistato dal Corriere della Sera , Giorgio Napolitano , legge le carte e prevede cosa ...

Berlusconi e il golpe 2011 - Laboccetta : 'Dietro la manovra di Fini c'era Napolitano ' : ... secondo quanto riporta il Fatto quotidiano - che Napolitano è della partita, ti rendi conto che è un'intesa con il Capo dello Stato? Quindi bisogna procedere all' eliminazione politica di Berlusconi '...

Golpe 2011 - Mario Monti : 'Giorgio Napolitano mi chiamò perché avevo credenziali in Europa' : In Commissione banche era il giorno di Mario Monti , il premier tecnico del governo dei disastri, l'uomo che secondo molte ricostruzioni fu portato a Palazzo Chigi da un'Europa che non voleva più ...