Napoli | si cerca il sostituto di Ghoulam | ecco le possibili alternative per Sarri

Napoli - cento panchine in Serie A per Sarri. Hamsik cerca il centesimo gol : Contro la Lazio Maurizio Sarri siederà per la centesima volta sulla panchina del Napoli in Serie A. La prima fu nell'agosto 2015, sconfitta 2-1 contro il Sassuolo con gol di Marek Hamsik. La ...

Napoli : immigrato pulisce le strade in cerca di integrazione Video : Accade a Napoli, precisamente nel quartiere Vomero - Arenella, un giovane ragazzo di origini africane dopo i fatti recentemente accaduti [Video] e che ancora per una volta fanno incrementare i pregiudizi nei confronti degli #immigrati e della loro collocazione sul territorio italiano, ha deciso di inventarsi e soprattutto di rendersi utile per la comunita'. Il suo obiettivo sarebbe quello di essere integrato e condannare chi come lui, è ...

Napoli : immigrato pulisce le strade in cerca di integrazione : Accade a Napoli, precisamente nel quartiere Vomero - Arenella, un giovane ragazzo di origini africane dopo i fatti recentemente accaduti e che ancora per una volta fanno incrementare i pregiudizi nei confronti degli immigrati e della loro collocazione sul territorio italiano, ha deciso di inventarsi e soprattutto di rendersi utile per la comunità. Il suo obiettivo sarebbe quello di essere integrato e condannare chi come lui, è attualmente ...

Napoli-Lazio - la carica di Inzaghi : “Dovremo cercare di imporre il nostro gioco” : Archiviata la trasferta di Benevento, il Napoli è tornato al lavoro in vista del big match di sabato sera contro la Lazio. Maurizio Sarri avrà regolarmente a disposizione anche Dries Mertens, ristabilito dopo la leggera distorsione alla caviglia subita domenica sera. Intervistato ai microfoni di ‘Premium Sport’, Simone Inzaghi ha caricato la sua Lazio, reduce […] L'articolo Napoli-Lazio, la carica di Inzaghi: “Dovremo ...

Sbarca a Napoli Alessia D'Alessandro : chi è la ricercatrice italo-tedesca del M5S che sfiderà il 'sindaco delle fritture' : ... anche in economia, per le prossime elezioni politiche - le parole della D'Alessandro - per cui faccio presente la mia disponibilità a collaborare con l'esperienza legata all'economia europea e ...

M5S - Di Maio presenta i candidati : a Napoli una ricercatrice del Cnr : «Voglio dare all'Italia il gruppo parlamentare migliore che habl avuto. Queste sono persone super competenti», così Luigi Di Maio nella conferenza stampa in corso al Tempio di...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - anche gli azzurri cercano Han : pronto lo sgambetto alla Juve? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI News, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: anche i campani cercano la punta del Cagliari Han. pronto lo sgambetto alla Juventus?.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Napoli - alla ricerca dell’esterno d’attacco : contatti col Marsiglia per Thauvin : Napoli, alla ricerca dell’esterno d’attacco: contatti col Marsiglia per Thauvin Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, alla ricerca DELL’ESTERNO D’ATTACCO – Il Napoli sta cercando di rinforzare la rosa già in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ricevuto il no inaspettato di Simone Verdi, il ds Cristiano Giuntoli è alla ...

Calciomercato Napoli - alla ricerca dell’attaccante : da Younes a Lucas Moura - la situazione : Calciomercato Napoli – Dopo il no di Verdi continua la ricerca da parte del Napoli ad un attaccante, si cerca l’uomo ideale per il gioco del tecnico Maurizio Sarri. Si continua a spingere per Amin Younes, classe 1993 dell’Ajax, il calciatore sembrava destinato allo Swansea, poi è arrivato il netto rifiuto dell’attaccante ed adesso si è rifatta viva la pista che porta al Napoli. Si sta lavorando con l’agente per ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 20 gennaio in diretta : la Roma fissa il prezzo per Dzeko e Emerson Palmieri - l’Inter ufficializza Rafinha - il Napoli cerca ancora Politano - Borussia su Zapata : Buongiorno e benvenuti ad una nuova diretta LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di sabato 20 gennaio. L’Inter dopo l’accordo per Rafinha cerca ancora rinforzi in attacco, la Roma deve resistere alla sontuosa offerta del Chelsea per Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, mentre il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi per puntare allo Scudetto. All’estero tutto ruota attorno ad Alexis Sanchez ed al suo ...

Ghoulam : “Confermo che due società molto forti mi hanno cercato - ma io ho scelto il Napoli” : Faouzi Ghoulam è il nuovo Pallone d’Oro algerino. In attesa di tornare in campo, il difensore del Napoli potrà godersi questo importante riconoscimento che dimostra quanto di buono fatto prima dell’infortunio. Intervistato ai microfoni di ‘Le Buteur’, l’ex Saint-Étienne ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Intanto sono molto felice per il premio che mi è stato dato. […] L'articolo Ghoulam: ...

Ghoulam : “Confermo che due società molto forti mi hanno cercato - ma io ho scelto il Napoli” : Faouzi Ghoulam è il nuovo Pallone d’Oro algerino. In attesa di tornare in campo, il difensore del Napoli potrà godersi questo importante riconoscimento che dimostra quanto di buono fatto prima dell’infortunio. Intervistato ai microfoni di ‘Le Buteur’, l’ex Saint-Étienne ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Intanto sono molto felice per il premio che mi è stato dato. […] L'articolo Ghoulam: ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Castillejo : in estate gli azzurri mi hanno cercato - ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: spunta un’altra pista in casa partenopea per rinforzare l’attacco, si tratta dell’attaccante del Liverpool(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:48:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli/ News - si cerca il vice Reina : piace Pau Lopez dell'Espanyol (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra azzurra. Si cerca il vice Reina per la prossima stagione: piace il giovane Pau Lopez, cercato anche dalla Juventus. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:04:00 GMT)