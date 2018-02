Napoli-Lazio | show azzurro | Video

Il Napoli fa la voce grossa con la Lazio : 4-1 e primo posto in classifica : Come nella sfida d'andata, la Lazio va in vantaggio contro il Napoli che poi rimonta e vince in scioltezza e con un risultato rotondo. Il gol di de Vrij al 3' aveva illuso i biancocelesti, alla terza ...

Napoli - fantastica rimonta contro la Lazio : da 0-1 a 4-1 : Biancocelesti subito avanti con De Vrij, poi è marea azzurra al San Paolo: Callejon, autogol Wallace, Mario Rui e Mertens per il poker che riporta i partenopei in vetta a +1 sulla Juve. Per la squadra di Inzaghi 3° ko di fila

Calcio - Serie A 2018 : il Napoli torna in testa alla classifica! La Lazio dura un tempo - è 4-1 : Una partita bellissima, il big match della 24ma giornata non tradisce le attese nell’anticipo del sabato sera. Al San Paolo di Napoli i padroni di casa partenopei con la Lazio ripetono praticamente la sfida dell’andata all’Olimpico: soffrono per un tempo, poi danno spettacolo nella ripresa vincendo per 4-1. Per la squadra di Sarri (allontanato per proteste) c’è nuovamente la vetta della classifica: solo un punto divide ...

Anticipo serie A : Napoli-Lazio 4-1 : 22.39 Napoli di nuovo in vetta col 4-1 in rimonta sulla Lazio (al terzo ko di fila) Avvio shock per il San Paolo: cross di Immobile,tocco vincente di De Vrij (3') su sviluppo di corner.Il Napoli ci mette del tempo a ritrovarsi. Produce (Insigne), ma rischia (Milinkovic-Savic, Parolo). Al 44' il pari lo firma Callejon su cross di Jorginho e dormita della difesa.Lazio non pervenuta nella ripresa. L'autogol di Wallace (54') è già segno di resa. ...