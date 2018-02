Napoli | lanciato programma europeo su una rete per i disastri naturali

meteoweb.eu

(Di sabato 10 febbraio 2018) “e’ una delle citta’ con il rischio vulcanico piu’ alto al mondo, stretta tra il Vesuvio e i Campi Flegrei in zone molto urbanizzate, e’ molto importante mettere insieme i diversi attori della gestione del rischio, ma anche che abbia una valenza transnazionale. L’intervento dell’Unione Europea puo’ anche contribuire a migliorare la conoscenza dei cittadini“: lo ha dichiarato la direttrice dell’Osservatorio vesuviano di, Francesca Bianco, oggi presente al Workshopsulla gestione deiche si e’ svolto alla Mostra d’Oltremare. Il workshop riunito esperti europei, operatori della protezione civile, autorita’ locali italiane e straniere per capire come agire per la prevenzione e la risposta ai grandi, come terremoti, inondazioni, incendi boschivi, uragani. ...