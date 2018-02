Napoli - la vetta è di nuovo tua : Lazio ribaltata con 45' da show : Il Napoli stende la temuta Lazio con lo stesso punteggio dell'andata: 4-1. E come all'Olimpico, dopo essere passata in svantaggio. Così gli azzurri si riprendono la vetta e mantengono...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : la squadra di Sarri vuole tornare in vetta - quella di Inzaghi uscire dalla crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus, che ieri sera ha superato per 2-0 la Fiorentina, e tornare in testa alla classifica. Dall’altra parte la Lazio, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, cecherà la grande impresa per uscire da questo momento di crisi. Restate quindi con ...

Serie A : Fiorentina-Juventus 0-2 - Allegri scavalca il Napoli e vola in vetta : Gara decisa nella ripresa dal grande ex Bernardeschi e da Higuain. Il Var toglie un rigore alla Viola

Serie A - Benevento-Napoli 0-2 : Mertens e Hamsik riportano gli azzurri in vetta : TORINO - Come da pronostico, il Napoli non fatica contro il Benevento : al Vigorito finisce 2-0 per gli azzurri, a segno con Mertens e Hamsik . Con questa vittoria la squadra di Sarri torna di nuovo ...

Napoli-Bologna 3-1 : Sarri rimonta con la doppietta di Mertens e ritrova la vetta : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: NAPOLI: Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne BOLOGNA: Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Dzemaili,...

Juventus - Allegri si gode la vetta (provvisoria) e snobba il Napoli : “la gara con il Bologna? Ecco cosa farò” : Il successo ottenuto dalla Juventus contro il Chievo al ‘Bentegodi’ ha permesso ai bianconeri di salire momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa di vedere cosa farà il Napoli oggi pomeriggio al ‘San Paolo’ nella gara contro il Bologna. Un match che Massimiliano Allegri non guarderà come ammesso dal tecnico bianconero ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Napoli? Domani ho allenamento, prepariamo ...

Calcio - Serie A : il Napoli si riprende la vetta - Benevento seconda vittoria di fila : C'è il Napoli che ribalza in testa alla classifica. Ma la notizia della ventesima giornata di Serie A (la prima del girone di ritorno) è il successo del Benevento per 3-2 sulla Sampdoria . Il secondo ...

Il Napoli resta in vetta : 2-0 al Verona : Una rete nella ripresa di Koulibaly, molto contestato dal Verona che nell'occasione ha perso Pecchia per espulsione, spiana la strada al Napoli nei confronti degli scaligeri. La squadra di Sarri ...

Napoli - Natale in vetta. Ma l'unico regalo sarà Inglese : Natale in vetta, Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto scegliere questo titolo per il suo consueto cinepanettone, con Sarri regista e probabilmente Lorenzo Insigne sulla locandina. Attore principale ...