Napoli | fantastica rimonta contro la Lazio | da 0-1 a 4-1

Gol Palacio - azione fantastica del Bologna contro il Napoli - poi autogol di Mbaye [VIDEO] : Gol Palacio, azione fantastica del Bologna contro il Napoli [VIDEO] – La Serie A in campo per la 22^ giornata, avvio con il botto nella gara tra il Napoli ed il Bologna. La squadra di Sarri ha il dovere di rispondere alla Juventus ma le cose si mettono subito male, azione fantastica della squadra di Donadoni e Palacio porta in vantaggio i suoi, poi arriva il pareggio con un autogol di Mbaye, infine altra tegola per Donadoni, si ferma Verdi ...