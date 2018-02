Napoli | che tegola | Ghoulam operato alla rotula

Napoli - che tegola : Ghoulam va ancora koFrattura della rotula : dovrà essere operato : Napoli, che tegola: Ghoulam va ancora koFrattura della rotula: dovrà essere operato L’algerino si è fatto male al ginocchio destro, quello già infortunato Continua a leggere L'articolo Napoli, che tegola: Ghoulam va ancora koFrattura della rotula: dovrà essere operato sembra essere il primo su NewsGo.

Lazio - Immobile punta il Napoli : 'Vogliamo uscire dal momento negativo'. De Vrij : 'Siamo forti anche noi. Che duello con Mertens!' : Testa al Napoli. Ciro Immobile e Stefan de Vrij vogliono riprendere la corsa alla Champions League. Ieri sera i due giocatori della Lazio hanno vestito i panni dei camerieri alla cena per i 20 anni

Giaccherini contro Sarri/ “A Napoli mai sentito importante”. I numeri del calciatore in azzurro : Giaccherini contro Sarri: “Non sa gestire il gruppo, a Napoli non mi mai ha fatto sentire importante”. L’ex centrocampista del Napoli punta il dito contro il tecnico toscano(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Allegri : "Le grandi cose che sta facendo il Napoli sono soprattutto merito di Sarri. Alla fine vincerà la squadra migliore" : L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri questa mattina ha tenuto la conferenza stampa Alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Fra i tanti argomenti trattati, il mister bianconero si è soffermato anche sulla lotta scudetto con il Napoli e ha poi commentanto le dichiarazioni del collega del Napoli Sarri in merito alle similitudini fra Serie A e Bundesliga per la somiglianza fra Bayern Monaco e Juve. Testa a testa fra

Napoli - sorteggiati gli scrutatori per le elezioni politiche di marzo : ecco l'elenco : È stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli l'elenco degli scrutatori effettivi nominati dalla Commissione Elettorale Comunale in data 7 febbraio 2018. In una nota, il Comune informa che 'coloro

Arrestata la banda dei treni : ragazzi poco più che ventenni in azione tra Napoli e Caserta : Una donna è stata schiaffeggiata prima di essere derubata del cellulare. Impennata di reati negli ultimi giorni

Paura nella Deutsche Bank a Napoli : i banditi sbucano dalle fogne armi in pugno : Banda del buco in azione nella Deutsche Bank in piazza Medaglie d' Oro, al Vomero dove questa mattina hanno fatto incursione alcuni uomini incappucciati e armati. Il blitz dei rapinatori è avvenuto ...

Napoli - figlio psicotico 36enne incatenato a letto/ Famiglia arrestata : lucchetti e catene per bloccarlo : Napoli, figlio psicotico 36enne incatenato a letto: Famiglia arrestata. lucchetti e catene per bloccarlo, condizioni igieniche pessime, i carabinieri lo hanno liberato. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:11:00 GMT)

Vedi Napoli e poi non firmi Anche Younes ha detto di no : Angelo Rossi Napoli In principio era Verdi. A buon fine la telefonata tra De Laurentiis e il calciatore del Bologna, il preferito da Sarri. Fatto Anche l'accordo con la dirigenza rossoblu, restano le ...

Napoli news - tutti pazzi per Sarri : spunta la pista Chelsea : In attesa dei discorsi sul rinnovo, rimandati a fine stagione, aumentano le pretendenti al tecnico toscano, che piace a PSG, Tottenham e al club di Abramovich, pronto ad affiancargli la guida di Zola

YOUNES NON VA AL Napoli / “Non so cosa farò” - Colonnese categorico : può rimanere anche a casa : YOUNES non va a NAPOLI “Non so cosa farò in estate”: dichiarazioni shock del nazionale tedesco. Rischia clamorosamente di saltare il trasferimento del calciatore dell’Ajax(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:31:00 GMT)

Grassani (legale Napoli) : "Younes rischia una squalifica e sanzioni economiche" : Il caso Amin Younes fa ancora parlare in ambiente Napoli. Quello che doveva essere il primo colpo degli azzurri per il prossimo calciomercato, rischia di rivelarsi un clamoroso buco nell'acqua. Lo stesso calciatore tedesco ha infatti dichiarato di non essere sicuro di voler vestire la maglia del Napoli. A fare chiarezza su questa questione è stato il legale