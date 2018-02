Napoli | alle elementari arriva la scatola segnala-bulli

Serie A Napoli-Lazio - probabili formazioni e tempo reale alle 20.45. Dove vederla in tv : IN TV: Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Sky Supercalcio e Premium Sport. CLASSIFICA Serie A Tags: Serie A , napoli , Lazio Tutte le notizie di Serie A

Serie A : Fiorentina-Juventus 0-2 - Allegri scavalca il Napoli e vola in vetta : Gara decisa nella ripresa dal grande ex Bernardeschi e da Higuain. Il Var toglie un rigore alla Viola

Infortunio Ghoulam - shock Napoli : nuovo stop in allenamento - frattura della rotula : Infortunio Ghoulam – shock Napoli, nuovo grave Infortunio per Ghoulam. Il terzino algerino era sulla via del recupero dopo la rottura del crociato del ginocchio destro rimediata lo scorso novembre. Nell’allenamento di oggi però il giocatore si è di nuovo fermato: si sospetta la frattura della rotura sempre del ginocchio destro. Ghoulam sarà visitato oggi stesso dal Professor Mariani a Villa Stuart. Ecco il comunicato del ...

Napoli - il dramma di Ghoulam : frattura della rotula in allenamento : Un altro grave infortunio per Faouzi Ghoulam. Durante la seduta di allenamento, il difensore azzurro si è infortunato al ginocchio destro: si sospetta la frattura della rotula per il giocatore...

Allegri : “Le grandi cose che sta facendo il Napoli sono soprattutto merito di Sarri. Alla fine vincerà la squadra migliore” : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri questa mattina ha tenuto la conferenza stampa Alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Fra i tanti argomenti trattati, il mister bianconero si è soffermato anche sulla lotta scudetto con il Napoli e ha poi commentanto le dichiarazioni del collega del Napoli Sarri in merito alle similitudini fra Serie A e Bundesliga per la somiglianza fra Bayern Monaco e Juve. Testa a testa fra ...

Juventus - Allegri : 'Lo scudetto si deciderà il 20 maggio - la media si abbasserà. Napoli super grazie a Sarri' : VINOVO , TO, - Duecento panchine in bianconero a Firenze con la speranza 'di farne ancora tantissime, dipenderà dai risultati'. Max Allegri sa che si giocherà molto nel prossimo mese, a partire dalla ...

Paura nella Deutsche Bank a Napoli : i banditi sbucano dalle fogne armi in pugno : Banda del buco in azione nella Deutsche Bank in piazza Medaglie d' Oro, al Vomero dove questa mattina hanno fatto incursione alcuni uomini incappucciati e armati. Il blitz dei rapinatori è avvenuto ...

Napoli - allenamento esilarante : la reazione di Hamsik ed Allan [VIDEO] : Aumenta la consapevolezza in casa Napoli di poter vincere lo scudetto, testa a testa con la Juventus che potrebbe continuare fino al termine del torneo. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo sul campo del Benevento, adesso gli azzurri si preparano per il big match contro la Lazio di Simone Inzaghi che non sta attraversando un ottimo momento, sconfitta casalinga contro il Genoa ed in più caso Felipe Anderson nelle ultime ore. La ...

LAZIO - FELIPE ANDERSON FUORI SQUADRA/ Rissa con Inzaghi? Salta l'allenamento - non convocato per Napoli-Lazio : FELIPE ANDERSON diserta l'allenamento della LAZIO: non sarà convocato per la trasferta di Napoli dopo le critiche post LAZIO-Genoa e lo scontro verbale con Simone Inzaghi(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 02:19:00 GMT)

Maradona si allena così a Dubai : 'Forza Napoli' : ROMA - 'Sogno o son desto?': è la domanda a cui provano a rispondere i tifosi del Napoli nel vedere il loro idolo tornare a indossare la maglia azzurra. A 27 anni dall'addio, Diego Armando Maradona ...

Napoli : Mertens - Callejon e Albiol lavorano in campo : Buone notizie per il Napoli: come riporta Sky Sport , oggi Mertens, Callejon e Albiol hanno lavorato in campo , dopo che ieri si erano allenati solo in palestra. C'è grande ottimismo per averli a disposizione per sabato, contro la Lazio.

Napoli. Mertens - Callejon e Raul Albiol : cresce la fiducia in vista della Lazio : Doppia seduta per il Napoli in vista della partita contro la Lazio. Mertens è regolarmente in campo, così come Callejon e Raul Albiol. I tre giocatori, che ieri erano rimasti in palestra a fare lavoro ...