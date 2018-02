MWC 2018 ASUS : Ecco il Zenfone 5 Lite con 4 fotocamere e display 18 : 9 : Al MWC 2018 di Barcellona ASUS rinnoverà la gamma Zenfone ma in rete spunta tutto o quasi del prossimo Zenfone 5 Lite: 4 fotocamere e display 18:9 ASUS MWC18: Zenfone 5 Lite spunta in rete con foto e scheda tecnica Il 27 Febbraio alle ore 19.30, ASUS presenterà a Barcellona la nuova gamma di Zenfone […]

MWC 2018 Xiaomi : Ecco il Mi Mix 2s con scheda tecnica e disegni : Al MWC 2018 Xiaomi forse presenterà il Mi Mix 2s ed intanto in rete compare la scheda tecnica completa ed i disegni tecnici che confermano il desing estremo Nuovo bordeless estremo per Xiaomi con il Mi Mix 2s che forse verrà presentato a Barcellona Sui social Cinesi in questi giorni stanno trapelando diverse informazioni di […]

MWC 2018 Archos : Core 55S - 57S - 60S tre dispositivi Borderless 18 : 9 : Archos al MWC18 di Barcellona presenterà ben tre smartphone Android: Core 55S, 57S, 60S sono i nomi dei tre dispositivi con display Borderless e 18:9 Archos all’MWC 2018 porterà ben 3 smartphone 18:9 economici da 90 a 130 euro Archos, azienda Francese che produce smartphone, di recente è salita alla ribalta per diversi smartphone interessanti […]

La star del calcio Harry Kane potrebbe lanciare Leagoo S9/S9 Pro al MWC 2018 : La star del calcio Harry Kane, attaccante del Tottenham Hotspur e della nazionale inglese, potrebbe essere protagonista del lancio dei nuovi Leagoo S9/S9 Pro in occasione del MWC 2018. I primi smartphone Android dotati di notch verranno presentati il prossimo 26 febbraio alle 11. Leagoo terrà anche un giveaway con premi in collaborazione col Tottenham Hotspur. L'articolo La star del calcio Harry Kane potrebbe lanciare Leagoo S9/S9 Pro al MWC ...

Scopriamo come sarà e quanto costerà LG V30s - in arrivo al MWC 2018 con LG Lens : Al Mobile World Congress di Barcellona LG dovrebbe limitarsi a presentare una versione rivisitata di LG V30, che dovrebbe chiamarsi LG V30s. Il nuovo smartphone sarà in vendita a inizio marzo in Corea del Sud e dovrebbe avere un prezzo decisamente impegnativo. L'articolo Scopriamo come sarà e quanto costerà LG V30s, in arrivo al MWC 2018 con LG Lens è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Evento ufficiale Huawei al MWC 2018 il 25 febbraio : non si sentirà la mancanza dei P20 (forse) : Sebbene non ci siano i nuovi Huawei P20, il Mobile World Congress 2018 del brand cinese potrebbe essere lo stesso interessante secondo un video promozionale pubblicato da Richard Yu. L'Evento ufficiale del prossimo 25 febbraio potrebbe essere l'occasione per presentare il nuovo Huawei MateBook (X), il nuovo Huawei MediaPad M5 e addirittura un nuovo Huawei Watch 3. L'articolo Evento ufficiale Huawei al MWC 2018 il 25 febbraio: non si sentirà la ...

DOOGEE V - DOOGEE MIX 3 e DOOGEE MIX 4 tra i protagonisti del MWC 2018 : Si avvicina il Mobile World Congress 2018, in programma alla fine di febbraio a Barcellona, nel quale anche DOOGEE presenterà le sue novità per questa prima parte del 2018. Sono previsti tre nuovi smartphone, ognuno molto interessante per caratteristiche ancora poco diffuse sul mercato ma che potrebbero rivelarsi vincenti. L'articolo DOOGEE V, DOOGEE MIX 3 e DOOGEE MIX 4 tra i protagonisti del MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su ...

Nokia 8 Sirocco potrebbe essere presentato al MWC 2018 : Il nome Nokia 8 Sirocco è stato registrato: dovrebbe trattarsi di una versione migliorata dello smartphone attualmente in commercio, dotata di display OLED LG, doppia fotocamera anteriore e memorie da 6/128 GB. La presentazione potrebbe avvenire al MWC 2018 di Barcellona. L'articolo Nokia 8 Sirocco potrebbe essere presentato al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Land Rover Explore è uno smartphone rugged modulare che sarà presentato al MWC 2018 : Al Mobile World Congress 2018 la nota casa automobilistica presenterà il suo primo smartphone Android. Si chiama Land Rover Explore e si tratta di un dispositivo super resistente che, oltre ad essere rugged è pure modulare. Annunciato già il primo modulo che sarà disponibile presumibilmente al MWC: Adventure Pack, accessorio che farà felici gli amanti dell'avventura e non soltanto. L'articolo Land Rover Explore è uno smartphone rugged modulare ...

LG presenterà la versione aggiornata di LG V30 al MWC 2018 : Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, arriva dal direttore marketing di LG Sud Africa la conferma che al Mobile World Congress, in programma a fine mese a Barcellona, sarà presentata una nuova versione di LG V30, il top di gamma lanciato nello scorso autunno in occasione dell'IFA 2017 di Berlino. L'articolo LG presenterà la versione aggiornata di LG V30 al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Al MWC 2018 gli ASUS ZenFone 5 : già individuati alcuni modelli : Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che il produttore taiwanese si stia dando ai preparativi per la presentazione della prossima linea degli ASUS ZenFone 5, in programma per il MWC 2018 di Barcellona, e più precisamente per il 27 febbraio (a distanza di 2 giorni dall'annuncio del Samsung Galaxy S9, previsto per il 25). Lo conferma lo stesso OEM su Twitter, con una sorta di '5' variopinto e di una scritta che, lasciando poco spazio ...

Ulefone presenterà il primo smartphone al mondo con CPU MediaTek Helio P70 al MWC 2018 : Il nuovo device sarebbe il primo smartphone al mondo equipaggiato dal nuovo potente processore MediaTek Helio P70 . Sappiamo che MediaTek ha lavorato a processori di fascia medio-alta e proprio il ...

ASUS ZenFone 5 sarà presentato al MWC 2018 : sarà possibile seguire la presentazione in streaming , direttamente dal sito ufficiale del colosso taiwanese. Ovviamente noi saremo presenti alla fiera catalana per portarvi qualsiasi aggiornamento ...