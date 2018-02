MotoGP 2018 | Redding carica l' Aprilia | ' Punto alla top 6'

MotoGP 2018 - Marc Marquez : “La mia moto è la migliore degli ultimi anni - io devo cadere meno. Futuro con Honda? Da valutare” : Marc Marquez e Dani Pedrosa erano presenti a un evento di Madrid con tanto di galleria del vento verticale. I due piloti della Honda si stanno preparando per una grande stagione, in particolare il Campione del Mondo che ha analizzato nuovamente l’esito dei recenti test svolti in Malesia: “Non ero il più veloce, anche se avevamo un buon passo e stavo bene sulla moto. Non vedo grandi favoriti, siamo quasi tutti sullo stesso livello: da ...

MotoGP - Test Buriram 2018 : date - programma - orari e tv. Si gira in Thailandia! : Dopo i primi Test che si sono svolti in Qatar, la MotoGP prosegue la sua marcia di avvicinamento verso il Mondiale 2018. I piloti avranno l’occasione di provare ulteriormente i propri mezzi e valutare nel migliore dei modi il loro feeling con le moto. Dal 16 al 18 febbraio la massima categoria vola sul nuovo tracciato di Buriram (Thailandia) dove si disputerà anche un Gran Premio in autunno: sarà una chance importante anche per prendere le ...

MotoGP 2018 - 7 gare saranno più corte! Rivoluzione per la sicurezza : ridotti i giri dei Gran Premi : Nuova Rivoluzione per il Mondiale 2018 di MotoGP. Durante il prossimo campionato, che scatterà a marzo in Qatar, assisteremo a dei Gran Premi più corti. Ben sette gare saranno infatti più corte in termini chilometrici. Gli organizzatori hanno infatti accolto la richiesta della Commissione sicurezza: i piloti avrebbero infatti lamentato dei problemi di sicurezza in concomitanza di alcuni eventi, ritenendoli troppo lunghi. Ecco dunque come cambia ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Honda - il motore soddisfa ma sul telaio c’è ancora da lavorare : I primi tre giorni di Test del 2018 per la MotoGP si sono conclusi. Sul circuito di Sepang, piloti e team hanno avuto modo di trarre le prime indicazioni sulle moto con cui affronteranno la nuova stagione e sul lavoro svolto e da svolgere. Ottimismo e fiducia in casa Honda, quella tra i top team partiva più avanti, dopo l’assaggio dei Test di Valencia in cui la RC213V era stata la moto più competitiva. Nel team giapponese si sono ...

MotoGP - Iannone : «Conferme dal motore 2018» : SEPANG - Andrea Iannone si aspettava certamente qualcosa in più dalla tre giorni di test a Sepang. Meglio di lui sicuramente ha fatto il suo compagno di team Rins che ha chiuso nelle prime dieci ...

TEST MotoGP SEPANG 2018/ Diretta - classifica e tempi. Dovizioso : buone sensazioni ma guardiamo oltre : Diretta TEST SEPANG 2018 MOTOGP: tempi e classifica dopo la terza giornata di prove in Malesia. buone le sensazioni in casa Ducati, ma Dovizioso guarda già ai prossimi appuntamenti.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 09:38:00 GMT)

MotoGP - Test Sepang 2018 : la Ducati si conferma velocissima in Malesia - presto però per cantare vittoria… : La prima sessione di Test invernali del Mondiale 2018 di MotoGP è andata in archivio ed è tempo di bilanci per i team impegnati a Sepang (Malesia) per l’esordio ufficiale della stagione. Si può dire, senza timore di essere smentiti, che la Ducati si è espressa su livelli molto elevati. La nuova GP18, nata dalla mente dei tecnici di Borgo Panigale, si è dimostrata fin da subito veloce e consistente tra le mani dei due piloti Andrea ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : le pagelle. Indicazioni positive per tutti i top team. Jorge Lorenzo sbaraglia la concorrenza : Il sipario sulla stagione 2018 della MotoGP è stato ufficialmente alzato. Dopo l’assaggio dei Test di Valencia a novembre, la tre giorni di Sepang ha permesso a piloti e scuderie di entrare nel vivo e di raccogliere finalmente riscontri in pista. Le indicazione dei Test malesi sono state positive per tutti e tre i top team, così come per i piloti. Andiamo quindi a dare i voti ai protagonisti. Yamaha 7,5 – La palma di migliore va per ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Franco Morbidelli muove i primi passi da rookie - ma c’è ancora tanto da migliorare : Com’è dura la vita da esordiente. Franco Morbidelli, fresco Campione del Mondo della Moto2, sta vivendo il salto di categoria in MotoGP con annessi e connessi. Da un lato l’adrenalina di poter competere ai massimi livelli e contro i più grandi campioni delle due ruote a soli 23 anni. Dall’altro lato sa che deve imparare in fretta e crescere minuto dopo minuto per non vivere la stagione d’esordio completamente da ...

MotoGP 2018 - test Sepang. Andrea Dovizioso : “Ho capito i vantaggi della nuova Ducati - a mio agio con la moto” : Andrea Dovizioso può tracciare un bilancio positivo sulla sua Ducati dopo i tre giorni di test a Sepang. Il vicecampione del mondo ha ben figurato sul tracciato malese e la moto ha dato le risposte che ci si attendeva, soprattutto in percorrenza di curva. Queste le dichiarazioni rilasciate dal forlivese al termine dell’ultima sessione di test. “E’ stato un test molto interessante, anche un po’ strano: ieri avevamo avuto dei problemi e non ...

Test MotoGP Sepang 2018/ Diretta - classifica e tempi. Lorenzo - giro record : ora mi sento a mio agio! : Diretta Test Sepang 2018 Motogp: tempi e classifica della terza giornata di prove in Malesia in vista della prossima stagione. Lorenzo segna il giro record della pista: occhio a Rins!(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:27:00 GMT)

MotoGP 2018 - test Sepang. Jorge Lorenzo : “La Ducati è un capolavoro. Sto capendo come ottenere il massimo” : Jorge Lorenzo è stato letteralmente scatenato nell’ultima giornata di test a Sepang: lo spagnolo ha realizzato il nuovo record della pista (1:58.830) e può lasciare soddisfatto la Malesia, avvicinandosi in maniera convinta al Mondiale di MotoGP 2018. Queste le dichiarazioni che l’iberico ha rilasciato al termine dei test: “Questo tempo sul giro dimostra che la nostra nuova moto funziona, mi dà un buon feeling. La Ducati è stata ...

MotoGP 2018 - test Sepang. Marc Marquez : “Molto soddisfatto - sto bene in moto - ottimi i long-run. Aerodinamica da valutare” : Ottima giornata di test per Marc Marquez che ha tratto delle buone indicazioni dalla sua Honda sul tracciato di Sepang dove oggi le motoGP hanno disputato l’ultima sessione dei primi test stagionali. Il Campione del Mondo è sembrato particolarmente raggiante: “Oggi sono soddisfatto, perché abbiamo lavorato duramente e bene. Abbiamo anche fatto un long-run di 15 giri verso le tre, quando la temperatura in pista era molto elevata e il nostro ...

MotoGP 2018 - test Sepang. Maverick Vinales : “Non mi sentivo bene in sella. Ho lavorato su elettronica e due motori” : Le Yamaha sono sembrate fuori forma nell’ultima giornata di test a Sepang dove le MotoGP hanno iniziato a girare in vista del Mondiale 2018. Valentino Rossi non ha saputo spiegare l’origine dei problemi maturati nell’ultima sessione, decisamente peggiore in termini di risultati rispetto a quanto visto di buono tra domenica e ieri. Sulla stessa lunghezza d’onda il suo compagno di squadra Maverick Vinales che racconta così ...