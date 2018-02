Milano Si completa la nuova illuminazione del Duomo

Basket - Serie A 2018 : Brescia perde contro Cremona - Milano e Avellino vincono e completano l’aggancio in vetta : Aggancio in vetta alla classifica della Serie A nel primo turno del 2018. La Germani Brescia ha trovato la sua terza sconfitta della stagione, la seconda in casa, perdendo il Derby contro la Vanoli Cremona per 80-67. Una vittoria arrivata grazie ad una seconda metà di gara in cui ha fatto la differenza il solito Johnson-Odom, che ha chiuso al gara con 23 punti, trascinando la squadra di Meo Sacchetti. Per Brescia si tratta del secondo stop ...