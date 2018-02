Milano Marte | incontri ravvicinati con il pianeta rosso

“Marte - incontri ravvicinati con il pianeta rosso” : la mostra approda a Milano : Inaugurata ieri a Milano, nelle sale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, la mostra “Marte, incontri ravvicinati con il pianeta rosso“, ideata da Viviana Panaccia della Vivi&Partners e promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana, Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con Agenzia Spaziale Europea, INAF, ...

Dal mito alle immagini inviate dalle sonde : a Milano la mostra “Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso” : Apre a Milano dal 9 febbraio la mostra “Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso”, promossa da Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con Agenzia Spaziale Europea, INAF, Leonardo, Thales Alenia Space Italia e National Geographic. La mostra, curata da Viviana Panaccia, vuole raccontare al grande ...