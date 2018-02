Milano Ecco il piano tariffario per il 2018 della tassa sui rifiuti

Milano. Nomine Enti : ecco il bando comunale : Il Comune di Milano ha aperto un bando per la presentazione delle candidature per le Nomine e le designazioni dei

GIUCAS CASELLA E MARCO FERRI / Denunciati alla Procura di Milano - ecco perché (Isola dei famosi 2018) : GIUCAS CASELLA e MARCO FERRI dell'Isola dei famosi 2018 sono stati Denunciati alla Procura della Repubblica di Milano da un'associazione animalista. ecco i motivi...(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:39:00 GMT)

Milano - Regionali : dai Radicali agli ex leghisti - ecco le liste «dimezzate» : Correranno tutti e sette. Alle Regionali del 4 marzo ci saranno i nomi dei candidati presidenti Attilio Fontana , centrodestra, , Giorgio Gori , centrosinistra, , Diario Violi di M5S, Onorio Rosati ...

Frida Kahlo incanta Milano al Museo delle Culture. Ecco tutti i segreti della mostra : Ha aperto il 1 febbraio e chiuderà il prossimo 3 giugno la mostra “Frida Kahlo. Oltre il mito” presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano. Ben quattro mesi dedicati a oltre cento opere suddivise tra una cinquantina di dipinti, disegni e fotografie della pittrice messicana con la particolarità di essere esposte in Italia per la prima volta. Il progetto impegnativo è stato possibile anche – ma non solo – attraverso il lavoro pluriennale di ...

Il Miracolo di San Biagio : ecco perché a Milano si mangia il panettone : Il nome di San Biagio è legato all’usanza milanese di mangiare il panettone. E’ tradizione che il 3 febbraio, giorno della festa, si mangi il panettone avanzato dalle feste natalizie. Ma da dove deriva quest’usanza? Secondo molti da una leggenda popolare che narra di una donna la quale, poco prima di Natale, si recò da un certo frate Desiderio per far benedire il panettone da lei preparato per la famiglia. Il frate rispose di lasciargli il dolce ...

Ema ad Amsterdam - nella lettera “di garanzia” le promesse (non mantenute) dell’Olanda. Ecco perché Milano spera : Dove il dossier non bastava arrivava una lettera di garanzia di due ministri del governo olandese. Inviata un mese dopo la candidatura di Amsterdam ai segretari segretari d?i? Consiglio e? ?Commissione europea. Per quale motivo? Per garantire quel che oggi non appare più scontato: che l’Olanda avesse le carte in regola per ospitare la sede dell’Agenzia europea del Farmaco, quella famosa “Ema” in fuga da Londra causa Brexit aggiudicata ai ...

Milano - ecco perché la buona giustizia aiuta investimenti - lavoro - sviluppo : Una giustizia efficace e tempestiva fa crescere gli investimenti e rafforza l'economia. Lo sostengono da tempo tutti quegli imprenditori convinti che la legalità sia, oltre che un valore morale, un cardine essenziale della competitività.E lo dicono, da qualche tempo, anche parecchi magistrati. Come Marina Tavassi, presidente della Corte d'Appello di Milano: "Il funzionamento della giustizia rappresenta uno dei parametri di ...

Biotestamento - in via Larga apre lo sportello di Milano : ecco come funziona : La dichiarazione è libera e volontaria e deve essere redatta dai maggiorenni attraverso un atto pubblico

Elezioni politiche - i primi nomi dei candidati : ecco quelli del centrosinistra a Milano : La direzione nazionale del Partito Democratico, dopo una lunga nottata, sabato 27 gennaio ha 'partorito' una lista di candidati alla Camera e al Senato alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 , che ...

Il Comune di Milano ha dei doni per tutti i suoi neonati : ecco come ritirarli : Pannolini, creme, salviette, accessori, detergenti, coppette assorbilatte, contenitori per latte materno: dentro al pacco «Benvenuti nella casa delle coccole» che il Comune di Milano ha donato agli 11mila bambini nati nel 2017 c’era tutto questo, e molto altro. Un’iniziativa di grande successo: i pacchi dono sono stati ritirati praticamente da tutti (il 90% delle famiglie), perciò quest’anno l’iniziativa – «copiata» ...

Milano : aggressioni degli extracomunitari. Ecco le fermate Atm più a rischio : In ogni caso, le aggressioni che balzano agli onori della cronaca sono solo una parte di quelle reali. Fatte di insulti, minacce, sputi. "Sentirsi dare del figlio di p non è mica bello, le ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : ecco la causa dello schianto : 1/110 LaPresse/Stefano Porta ...

Deragliamento Milano - ecco la rotaia che ha ceduto : stava per essere sostituita : "Sviamento" a Pioltello lo scorso luglio - Poco più di 6 mesi fa, il 23 luglio scorso, un treno di Trenord diretto da Milano a Bergamo era parzialmente uscito dai binari proprio all'altezza di ...

Ecco cosa ha fatto deragliare il treno a Milano : A poche ore dal disastro ferroviario di Seggiano di Pioltello, alle porte di Milano, arrivano le prime ricostruzioni sulle cause del deragliamento del treno che viaggiava tra Cremona e Porta Garibaldi. Secondo i primi rilievi, il convoglio viaggiava a 100 chilometri orari in una tratta in cui la velocità massima consentita è maggiore. Nonostante questo, la carrozza centrale di un treno formato da 5 vagoni è uscita dai binari, portandosi dietro ...