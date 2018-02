Milano Bando per l’housing privato in via Padova

Milano. Nomine Enti : ecco il bando comunale : Il Comune di Milano ha aperto un bando per la presentazione delle candidature per le Nomine e le designazioni dei

Milano : Comune apre bando per rappresentanti in enti e fondazioni : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha aperto un bando per la presentazione delle candidature per le nomine e le designazioni dei rappresentanti comunali in alcuni enti, fondazioni, associazioni e società a partecipazione comunale. Si tratta complessivamente di 26 incarichi. Il bando sa

Milano. Reinventing cities : presentato il bando a professionisti e investitori : Si è tenuta presso il Salone d’onore della Triennale, la presentazione di Reinventing cities, il bando internazionale lanciato da C40, cui Milano partecipa insieme ad altre 18 città del mondo, che prevede l’alienazione di siti inutilizzati a favore di progetti…Continua a leggere →

Vodafone lancia il bando 5G su Milano dedicato alle start up : Si chiama Action for 5G, il primo bando dedicato alle startup che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Vodafone, che si è aggiudicata la sperimentazione 5G ...

Tutta a Milano la Free Mobile italiana : Iliad abbandona Roma - mossa vicina all’uscita? : Lo abbiamo già ribadito, altro che ritardi per l'uscita della Free Mobile italiana sotto il grande brand internazionale Iliad: tutto si muove per mettere in moto la macchina del quarto operatore Mobile operante del nostro paese e l'ultima mossa "burocratica" sicuramente va sempre in questa direzione. Sede operativa e sede legale della società da questo momento coincidono, forse per accentrare il quartier generale del prossimo vettore e comunque ...

Milano - tassista investe un anziano : finge di aiutarlo - ma poi lo abbandona per strada : Ha investito un anziano che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Poi, per simulare il soccorso, lo ha fatto salire a bordo della propria auto, salvo poi lasciarlo in strada poco dopo ...

Milano - tassista finge di prestare soccorso all'anziano che ha appena investito poi lo abbandona per strada : denunciato : Quando si è trovato fuori dalla portata dei testimoni oculari dell'incidente ha fatto scendere l'80enne ferito. Rintracciato grazie alla centrale operativa....

Milano - on line bando gestione alloggi per famiglie in difficoltà : Milano, 17 dic. (askanews) Nuovo bando di assegnazione a soggetti no profit di alloggi sfitti di proprietà comunale, nel quartiere Vigentino. Sono 13 appartamenti, tutti da ristrutturare, che si ...

Milano : bike sharing - domani bando per 12mila biciclette in area metropolitana (2) : (AdnKronos) - Già da metà dicembre invece sarà consentito agli attuali operatori, Mobike e Ofo, di allargare il servizio oltre i confini di Milano nella Città metropolitana senza però che sia ampliata la flotta. Per fornire il servizio nella Città metropolitana i gestori dovranno versare al Comune d

Milano : bike sharing - domani bando per 12mila biciclette in area metropolitana : Milano, 4 dic. (AdnKronos) - Sono 85 i Comuni della Città metropolitana di Milano che hanno aderito all’accordo per l’estensione del servizio di biciclette in condivisione a stallo libero e domani sarà pubblicato il bando per consentire agli operatori di partecipare alla selezione. L’ampliamento del