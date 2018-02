Merkel | ' non intervengo su legge Polonia'

Germania - grana per Merkel : Schulz non diventerà ministro degli Esteri Ora cosa succede : Il leader del partito socialdemocratico, Martin Schulz, ha ufficializzato la rinuncia alla carica nel prossimo governo Merkel, piegandosi alla pressione del suo partito

Paolo Gentiloni - la più grande umiliazione a Berlino : perché la Merkel non l'ha neanche ricevuto : Totò e Peppino divisi a Berlino, era il titolo del vecchio film: come dire che nella capitale tedesca ai visitatori italiani può a volte capitare di incappare in contrattempi inenarrabili, proprio per ...

Merkel e Schulz trovano l'accordo. Ma per la Grande Coalizione la strada non è ancora in discesa : La Csu strapperebbe invece le Infrastrutture, lo Sviluppo e soprattutto gli Interni , attribuiti a Horst Seehofer, a sottolineare il giro di vite alla politica di accoglienza. Il condizionale è d'...

Merkel e Schultz non riescono a fare l’inciucio : Merkel e Schultz non riescono a fare l’inciucio – A Berlino sono emerse serie difficoltà a mettere insieme un governo di grossa coalizione tra democristiani... L'articolo Merkel e Schultz non riescono a fare l’inciucio su Roma Daily News.

'D'Alessandro non ha contatti politici con Merkel' : Fondato da Ludwig Erhard, ministro della Cdu che guidò la ripresa economica nel dopoguerra, il Consiglio sostiene politiche che riflettono principi di "economia di mercato sociale".

L'organizzazione Wirtschaftsrat smentisce il passato della candidata M5S Alessia D'Alessandro : "Non ha contatti politici con Angela Merkel" : "Fungo da intermediario tra le imprese tedesche e il mondo politico. Coordino 22 commissioni che trattano temi che vanno dalle energie rinnovabili, alla ricerca e sviluppo fino alle politiche monetarie europee". A leggere l'intervista rilasciata al Corriere della Sera da Alessia D'Alessandro, candidata con i 5 Stelle, l'impressione è quella di un legame molto forte con la Cdu di Angela Merkel. Dalla Germania, però, arriva una netta ...

La candidata grillina 'strappata alla Merkel' non lavora per Merkel : Berlino. Non bastava la prolungata crisi politica dovuta alla risicata vittoria elettorale a settembre. A complicare il lavoro di Angela Merkel è sopraggiunta la seconda fase del Dieselgate, con le rivelazioni sui gas di scarico testati su ...

Merkel e il protezionismo Usa "Trump non conosce la Storia" : La Cancelliera tedesca ha insomma messo Trump nel mirino, contrapponendo al suo 'egoismo nazionale' ('ce n'è in giro troppo') l'esigenza di 'creare un futuro condiviso in un mondo frammentato', che è ...

