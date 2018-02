Meritata vittoria del Pescara | di misura sulla Salernitana

Milan-Inter - Biglia : 'Vittoria Meritata - può cambiare la stagione' : Lucas Biglia nel post-partita di Milan-Inter di Coppa Italia commenta l'1-0 e la qualificazione rossonera nel derby. Queste le prime parole del centrocampista argentino a Rai Sport: ' Si, può cambiare la stagione questa partita. Meritavamo una vittoria come questa, però da domani dobbiamo pensare alla Fiorentina. Dobbiamo migliorare, saper soffrire ed essere compatti. Ciò ...

Il Boxing Day è biancoceleste. Nel primo quarto di finale di Coppa Italia, la Lazio supera la Fiorentina per 1-0 con gol di Lulic e si regala la semifinale con una delle due milanesi

Sassuolo-Inter , Iachini : "Vittoria meritata". Spalletti : "Dobbiamo essere più smaliziati" L'Inter capitola di fronte al Sassuolo nella partita giocata al 'Mapei Stadium'. I neroverdi hanno infatti battuto i nerazzurri grazie alla rete di Falcinelli

DIRETTA Reggiana Teramo streaming video e tv Sportube : probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alle ore 18:30, il match valevole per la 19esima giornata del Girone B(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 20:36:00 GMT)

Verona-Genoa, Ballardini: "Vittoria meritata". Pecchia: "Rabbia per il gol irregolare" Al termine del match vinto al Bentegodi contro il Verona il tecnico del Genoa, Ballardini, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport.