Meredith nei guai in Grey’s Anatomy 14×12 | crisi o opportunità? Recensione episodio e

Amanda Knox : nei college americani per parlare di Meredith : La notizia è di quelle che passano inosservate: Amanda Knox avrebbe firmato un contratto per tenere delle conferenze, in alcuni college americani, relativamente al processo che l’ha vista protagonista. Ogni suo intervento sarà pagato circa 9000 dollari. Amanda Knox, sarebbe impegnata in un tour (grazie al quale guadagnerà circa 9.000 $ a conferenza) nei college americani per parlare dell'omicidio di Meredith Kercher (per il quale, in un primo ...

Amanda nei college Usa - 9mila dollari per parlare di Meredith : Amanda nei college Usa, 9mila dollari per parlare di Meredith Amanda Knox è impegnata in un “tour” a pagamento nei college americani per parlare del caso del 2007 Continua a leggere L'articolo Amanda nei college Usa, 9mila dollari per parlare di Meredith sembra essere il primo su NewsGo.

Amanda Knox nei college Usa - 9mila dollari per parlare di Meredith : Più di 9 mila dollari per ogni discorso sull'omicidio di Meredith Kercher. Amanda Knox è 'impegnata' in un tour a pagamento nei college americani per parlare del caso del 2007, quando si trovava a ...

Ad Amanda Knox 9mila euro per parlare di Meredith nei college americani : Più di 9 mila dollari per ogni discorso sull'omicidio di Meredith Kercher. Amanda Knox è "impegnata" in un tour a pagamento nei college americani per parlare del caso del 2007, quando si trovava a Perugia per studiare e la sua coinquilina Meredith è stata uccisa. Amanda Knox è stata inizialmente incriminata e poi definitivamente assolta. Amanda ha siglato un contratto con un'agenzia che sta organizzando le sue ...