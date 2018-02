Mercato Milan - la bomba per giugno : in arrivo un giocatore della Juve : Il Milan di Gennaro Gattuso si appresta a vivere un mese intenso e delicato che dirà molto sul futuro della stagione dei rossoneri. Nelle prossime partite infatti ci sarà l’andata dei sedicesimi di Europa League ed il ritorno della semifinale di Coppa Italia, a Roma contro la Lazio. Nel mezzo ci saranno anche tre impegni di campionato, nei quali il Milan dovrà necessariamente cercare di vincere per tentare il disperato assalto alla Zona ...

CalcioMercato Milan - bomba per giugno : “in arrivo il colpo dalla Juve” : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal positivo pareggio sul campo dell’Udinese ed adesso cerca conferme nella partita contro la Spal. Il mercato di gennaio non ha regalato sussulti ma la situazione cambierà sicuramente dalla prossima stagione, nelle ultime ore sono circolate voci provenienti dall’ambiente rossonero che hanno del clamoroso. Il Milan sta provando infatti a ...

Milan - Inter - Roma : Mercato estivo col botto. Depay - De Vrij e Kovacic - ma… : Milan, Inter, Roma: mercato estivo col botto. Depay, De Vrij e Kovacic, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Inter, Roma- Un’attuale stagione caratterizzata da alti e bassi. Periodi altalenanti, i quali, però, consentiranno comunque a Inter e Roma di lottare fino alla fine per un posto in Champions League. Difficile ipotizzare una ...

CalcioMercato Milan - Mirabelli proiettato a giugno : avviati i contatti per Depay - ostacolo United : Calciomercato Milan – Il Milan sta trovando una certa continuità di risultati, la mano di Gattuso comincia a vedersi. L’obiettivo dei rossoneri è quello di arrivare il più avanti possibile in tutte le competizioni, con il sogno Champions che non è ancora sfumato. Intanto Massimiliano Mirabelli sta già pensando al mercato estivo. Il ds rossonero monitora Strinic e Meyer, due giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno e che ...

CalcioMercato Milan - pronto un doppio colpo super : ecco i nomi Video : Il #Milan è molto attivo sul mercato in questo periodo; dopo avere bloccato Ivan Strinic dalla Sampdoria, la dirigenza rossonera sta gia' lavorando per mettere a segno due super acquisti in vista della prossima stagione. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese Tuttosport, infatti, Massimiliano Mirabelli è piombato su Hector Herrera, talentuoso centrocampista di ventotto anni che milita nelle fila del Porto. Alcuni emissari rossoneri ...

CalcioMercato Milan : Sinergia con il Barcellona per Arthur? : Calciomercato Milan, occhi puntati su Arthur In Spagna sono sicuri, il Barcellona è piombato su Arthur, e il Milan può aiutare i blu-grana, ad acquistare il giovane. Infatti secondo la stampa spagnola, il Barcellona potrebbe acquistare dal Gremio, Arthur, per poi girarlo in prestito al Milan, per lasciargli lo spazio necessario per crescere. Chi è Arthur? Quanto viene valutato? Arthur Melo, è un centrocampista del Gremio, il suo ruolo è ...

CalcioMercato Milan - non solo Strinic : occhi su un altro parametro zero - i dettagli : Calciomercato Milan – I 230 milioni di euro spesi dal Milan la scorsa estate in sede di Calciomercato hanno consentito ai rossoneri di rifondare la squadra con ben 11 nuovi innesti. I frutti del lavoro svolto da duo Fassone-Mirabelli si stanno cominciando a vedere anche se non tutti i colpi messi a segno stanno rendendo secondo le aspettative, vedi Andrè Silva e Kalinic. In ogni caso in vista della prossima campagna acquisti la strategia ...

CalcioMercato Milan - fatta per il primo grande acquisto del 2018/2019 : La dirigenza del Milan non ha effettuato alcun acquisto nell'ultima sessione di Calciomercato invernale, nonostante la squadra abbia mostrato dei grandi limiti in questa prima parte di stagione (gli uomini di Gattuso non sembrano infatti avere le potenzialità per ottenere la qualificazione in Europa League o in Champions League). Il club rossonero, comunque, si sta già muovendo sul mercato per la prossima stagione. Nelle ultime ore sono arrivate ...

CalcioMercato Fiorentina - Strinic al Milan libera Antonelli : Corvino pronto all’assalto : Calciomercato Fiorentina – Nonostante il Calciomercato invernale si sia concluso da pochi giorni, circolano già molti rumors in merito a trattative e operazioni che potrebbero concretizzarsi in estate. In particolare nella giornata di ieri si è parlato del colpo messo a segno dal Milan che avrebbe di fatto bloccato Strinic per giugno visto che l’ex Napoli è in scadenza con la Sampdoria e quindi libero di firmare con qualsiasi club. ...

CalcioMercato Milan - Strinic in arrivo a Giugno : Calciomercato Milan, Strinic a parametro zero Il Calciomercato non si ferma mai! Infatti, secondo alcune fonti, il Milan è intenzionato ad acquistare a parametro zero , Ivan Strinic. L’ex Napoli, chiuso da Ghoulam, l’estate scorsa è passato alla Sampdoria. Con i blu-cerchiati, però ha trovato spazio ad intermittenza. Infatti ha collezionato ben 14 presenze, ma nelle ultime due uscite, Giampaolo, gli ha preferito Murru. Strinic ...