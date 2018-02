Mercato azionario | occhio alla volatilità

Borse - si fa presto a dire “correzione” : la bolla speculativa va cercata anche nel Mercato obbligazionario : Wall Street prova a esorcizzare la paura dopo due sedute ad alta tensione che hanno di fatto azzerato i guadagni dall’inizio dell’anno. La violenza delle vendite – amplificata anche dai sistemi automatici di trading che al verificarsi di determinate condizioni iniziano a scaricare titoli sul mercato – ha suonato la sveglia a un mondo ipnotizzato dalla decennale corsa degli indici di Borsa che, rialzo dopo rialzo, hanno continuato ad ...

Male 3I Group sul Mercato azionario : Affonda sul mercato 3I Group , che soffre con un calo del 3,39%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di 3I Group rispetto all'indice, ...

Male Ascopiave sul Mercato azionario : Aggressivo ribasso per il distributore di gas , che passa di mano in perdita del 3,18%. Lo scenario su base settimanale di Ascopiave rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...

Male Marks And Spencer sul Mercato azionario : A picco Marks And Spencer , che presenta un pessimo -2,57%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Marks And ...

Minsky moment per il Mercato azionario americano : Il Dow Jones ha affrontato questa sfida politica con indifferenza, salendo la scorsa settimana ad un nuovo massimo storico. Un anno fa, giusto di questi tempi, superava i 20 mila punti. Lo scorso 4 ...

Male Sodexo sul Mercato azionario : A picco Sodexo , che presenta un pessimo -2,72%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Sodexo rispetto all' indice ...

Mercato azionario - l’euro può frenare il Vecchio Continente : Esattamente come si era chiuso il 2017, l'anno nuovo comincia all'insegna di un euro che spinge forte e di un dollaro che fa fatica a tenere il passo. Insomma quello scenario che nessuno un annetto fa poteva immaginare, ha invece preso corpo e continua a essere ben chiaro. Ricordiamo che negli ultimi 12 mesi il biglietto verde ha perso oltre il 12 per cento rispetto alla divisa della Unione Europea. Ma come si ripercuote questo sul Mercato ...

Male Valeo sul Mercato azionario : Pressione su Valeo , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,20%. Il movimento di Valeo , nella settimana, segue nel bene e nel Male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente ...

Male BPER sul Mercato azionario : Aggressivo ribasso per l' istituto di credito emiliano , che passa di mano in perdita del 2,68%. La tendenza ad una settimana di BPER è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento ...

Male Southwestern Energy sul Mercato azionario : Retrocede molto Southwestern Energy , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,69%. La tendenza ad una settimana di Southwestern Energy è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 .

Male Deutsche Post sul Mercato azionario : In forte ribasso l'operatore Postale tedesco , che mostra un disastroso -2,67%. Il confronto del titolo con il DAX30 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Post rispetto ...

Festa finita per il Mercato obbligazionario? : Se il ragionamento regge, l'economia allora rallentera e gli strumenti piu esposti al rischio dovrebbero registrare performance negative. In altri termini, gli spread di credito si amplieranno e le ...