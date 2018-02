: Meloni:fascismo morto? Parlare d'altro - NotizieIN : Meloni:fascismo morto? Parlare d'altro - calzelunghe17 : RT @PatriziaRametta: LA NARRAZIONE MAINSTREAM ACCUSA PARTITI DEMOCRATICI CHE DIFENDONO GLI ITALIANI CONTRO LA SOPRAFFAZIONE E IL BUSINESS D… - CybFeed : #BreakingNews Meloni:fascismo morto? Parlare d'altro -

"Il, sono d'accordo con Minniti, quello che non capisco è perché, se è, ne stiamo parlando ogni giorno. Perché la sinistra parla solo di questo?" Così la leader di FdI Giorgiacommenta le parole del ministro degli Interni Marco Minniti. Non hannodi cui, aggiunge, perché "hanno bisogno di spostare l'attenzione su una cosa che non esiste più, sulla loro coperta di Linus. Ilè la coperta di Linus della sinistra da settant'anni".(Di sabato 10 febbraio 2018)