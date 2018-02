Melegatti | non c' è più tempo per produrre le colombe per Pasqua ma Hausbrandt conferma

Il "miracolo" non si ripete : niente colombe Melegatti per Pasqua : niente colombe Melegatti per Pasqua. L'accordo con il fondo maltese Abalone non è stato firmato e l'azienda veronese si ritrova senza denaro liquido per pagare fornitori e dipendenti. La situazione è...

Melegatti - la burrasca non è finita : manca l'accordo per la Pasqua : La campagna natalizia di Melegatti è andata bene, riuscendo nell'intento di risollevare l'azienda veronese, in crisi di liquidità. Un primo

Melegatti : produzione non si ferma - cassa integrazione non serve più - : Il ricorso alla cig ordinaria non è più necessario. L'azienda, infatti, dopo un vertice con sindacati e commissari del Tribunale, ha deciso di non mettere in pausa le attività tra Natale e Pasqua: ...

Melegatti : Cig non necessaria - la produzione non si ferma : Continua la risalita di Melegatti dal baratro nel quale la storica azienda veronese era caduta ad ottobre. Accordo raggiunto tra la proprietà e i sindacati: niente cassa integrazione per i lavoratori ...

"Non ci arrendiamo" - parla l'operaia della Melegatti : C'è chi è passato a fare le sfogliatelle vicentine, qualcuno fa i tortellini di una delle più grandi famose aziende di San Giovanni Lupatoto, ma la maggior parte dei dipendenti sono rimasti 'in ...

Comprereste un pandoro per salvare l’azienda? Melegatti ci prova (ma non basta)|Spot La campagna social : foto : Sfornati in emergenza un milione e mezzo di pezzi. Ma lunedì la produzione potrebbe non ripartire. Nonostante numerosi ordini restino insoddisfatti. La prossima sfida sarà la campagna per la Pasqua. E quella per la ristrutturazione del debito

Melegatti - nonostante il boom di vendite torna la cassa integrazione : Sembra non conoscere requie, l'odissea dei lavoratori dell'industria dolciaria Melegatti, regina nella produzione di panettoni e pandori.nonostante la straordinaria riuscita della campagna social di salvataggio dell'azienda, che ha consentito la vendita di oltre 1,5 milioni di pandori, la situazione finanziaria dell'azienda veronese rimane critica. A dispetto dell'intervento di un fondo maltese che prenderà parte alla ...