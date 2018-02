Manchester City-Leicester 0-0 in diretta | risultato LIVE Tutti i risultati di Premier

Probabili Formazioni Manchester City-Leicester City - Premier League 10-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Leicester City, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Rientro per Zinchenko nei Citizens, ballottaggio in attacco per le Foxes. Il sabato di Premier League, valevole per la 27^giornata, si chiuderà con la sfida dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il Leicester City. Citizens che vengono dal pareggio esterno in casa del Burnley, che gli ha fatto perdere punti ...

Manchester City - la rivincita di Pep Guardiola : La superiorità di Pep Guardiola sta diventando un problema. Riassunto delle puntate precedenti: dopo i trionfi alla guida del Barcellona (3 campionati, 2 Champions e coppette varie) e i successi sulla panchina del Bayern (3 campionati più varia chincaglieria), il tecnico di Santpedor non è andato granché bene nella prima stagione al Manchester City, chiudendo la Premier al terzo posto e non portando a casa nient’altro. Molto amato dai suoi ...

Manchester Utd vince - 1-1 del City : ANSA, - ROMA, 3 FEB - C'è la prima rete di Alexis Sanchez con la maglia del Manchester United nel successo dei Red Davils a spese del Huddersfield Town. Un 2-0, maturato nella ripresa, e sbloccato da ...

Premier League - si ferma il City - vince il Manchester : prima rete di Sanchez : Il Burnley ferma Guardiola. Il Manchester City si prende una pausa e fa pari al Turf Moor. La formazione di Guardiola sblocca con e si fa rimontare da Gudmundsson che sorprende Walker e batte Ederson. ...

Premier League - il Burnley ferma il Manchester City sull'1-1 : che errori Sterling : LONDRA - Clamoroso passo falso del Manchester City, che pareggia 1-1 in casa del Burnley . La squadra di Guardiola passa in vantaggio al 22' con Danilo , poi si divora diverse occasioni per ...

Probabili Formazioni Burnley-Manchester City - Premier League 03-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Nessun cambio per il Burnley, debutto dal 1′ per Laporte nei Citiziens. La 26^giornata di Premier League di apre con la sfida di Turf Moor tra i padroni di casa del Burnley e la capolista Manchester City. Padroni di casa che vengono da un periodo di certo non brillante, in quanto non vincono in campionato da più di 3 giornate, ma dovranno ...

Laporte al Manchester City - l'acquisto più caro nella storia del club : Altro, ennesimo super colpo del Manchester City, che nella giornata di oggi si è regalato Aymeric Laporte : pagata interamente all'Athletic Bilbao la somma della clausola rescissoria, pari a 65 ...

Manchester City - arriva Laporte dall’Athletic : è l’acquisto più caro della storia dei Citizens : Nuovo record per il club di Pep Guardiola L'articolo Manchester City, arriva Laporte dall’Athletic: è l’acquisto più caro della storia dei Citizens è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester City - è fatta per un nazionale under 21 : Sky Sport Uk riferisce che il Manchester City è vicinissimo a Jack Harrison , ala in forza al New York City. Il nazionale under 21 inglese, che oggi sbarca in Inghilterra, arriverà per 4 milioni di ...

Probabili Formazioni Manchester City-West Bromwich Albion - Premier League 31-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-West Bromwich Albion, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Citizens che dovranno fare a meno di Sané per un mese, ritorno di Rondon dal 1′ negli ospiti. La 25^giornata di Premier League vedrà la sfida dell’Ethiad Stadium tra la capolista Manchester City e il West Bromwich Albion. I padroni di casa hanno ripreso a macinare vittorie in tutte le competizioni, e si apprestano a questo ...

Derby Manchester United-Manchester City per Fred. E Klopp ha scelto Keita : La Premier League prepara i botti di fine mercato. Protagonisti i due club di Manchester: City e United si stanno sfidando a suon di milioni per Fred dello Shakhtar. In casa di Josè Mourinho tiene ...

FA Cup - Cardiff-Manchester City 0-2 in diretta : risultato LIVE : Cardiff-Manchester City 0-2 LIVE 8' De Bruyne, 38' Sterling Cardiff (5-3-2) : Etheridge; Richards, Morrison, Manga, Bennett, Paterson; Ralls, Grujic, Hoilett; Mendez-Laing (78' Feeney), Zohore (67' ...

Calciomercato Manchester City - UFFICIALE la firma di Mix Diskerud : I Citizens raggiungono un accordo con il centrocampista statunitense, attualmente svincolato. Ad annunciarlo è stata la marca di abbigliamento sportivo Umbro su Twitter. Dopo molte trattative e di giocatori accostati, il Manchester City ha trovato il rinforzo per il centrocampo. E’ infatti UFFICIALE l’arrivo di Mix Diskerud, centrocampista statunitense, ex New York City FC, attualmente svincolato. Secondo quanto appreso da City ...

Probabili Formazioni Cardiff City-Manchester City - FA Cup 28-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Cardiff City-Manchester City, FA Cup 2017/2018, ore 17.00: Undici titolare per i padroni di casa, alcuni dubbi nei Citizens. La domenica di FA Cup vede la sfida tra Cardiff City e Manchester City al Cardiff City Stadium, valida per il 4°Turno di FA Cup. I padroni di casa vengono da un pareggio nell’ultima giornata di Championship, e arriva a questa sfida con tutti gli sfavori del pronostico, ma con la ...