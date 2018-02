Maltempo | Calabria; pioggia vento e neve | danni nel Catanzarese

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Sud : piogge torrenziali in atto su Sicilia - Calabria e Puglia per il ciclone Africano in risalita sul mar Jonio [LIVE] : 1/18 ...

Maltempo Calabria : chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza : La Giunta regionale, presieduta da Mario Oliverio, con l’assistenza del segretario generale Ennio Apicella, si è riunita oggi nella Cittadella regionale a Catanzaro. La giunta, su proposta della Presidenza, ha deliberato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Calabria lo scorso 17 gennaio. “A seguito delle avverse condizioni del clima, derivanti da ...

Maltempo - forte vento di scirocco al Sud : raffiche di 85km/h a Reggio Calabria : Continua a soffiare impetuoso da stamattina il vento di scirocco tra Calabria e Sicilia: Reggio Calabria è la città più colpita, con raffiche di 85km/h in città. Il mare è agitato con forti mareggiate sulle coste esposte, soprattutto nella Sicilia orientale dove l’effetto “stau” sta provocando piogge torrenziali sui versanti orientali dell’Etna e dei Peloritani (154mm a Linguaglossa, 71mm ad Antillo, 64mm al Rifugio ...

Maltempo Calabria - bufera di vento : un talking sull’organizzazione dell’emergenza - la gestione della protezione civile - la vulnerabilità del sistema : Il dramma di Crotone, i danni di Corigliano e di Rossano. Un morto nella città di Pitagora, sfiorata la tragedia nel centro ausonico, nella città di Bisanzio divelti tetti e coperture. La micidiale bufera di vento dei giorni scorsi ripropone la vulnerabilità del sistema. Quale il ruolo della politica? Quali i limiti dello Stato in caso di emergenza? Quali le condizioni strutturali dei nostri edifici pubblici e privati? Sono i temi posti al ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Valuteremo se chiedere lo stato di emergenza” : “I danni causati alle imprese agricole dal Maltempo che ha sferzato la Calabria nelle scorse ore saranno oggetto di un’approfondita verifica e, conseguentemente, valuteremo l’attivazione delle procedure per l’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Giunta regionale della Calabria, Mario Oliverio, parlando dei danni provocati dal Maltempo nella giornata di ieri ...

Maltempo - situazione critica in Calabria : la Protezione Civile vicina a Sindaci e territori : Dopo la giornata di ieri, contraddistinta dal forte di vento di burrasca che ha sferzato gran parte della Calabria, con raffiche che hanno oltrepassato in alcuni punti i 100 Km/h, la Protezione Civile regionale ha ripreso nella mattinata di oggi, le proprie attivita’ operative a supporto, in particolare, dei Sindaci dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici che hanno causato la caduta di alberi, l’interruzione di ...

Maltempo Calabria : pesanti danni all’agricoltura - serre divelte e piante spezzate : Le forti raffiche di vento hanno divelto serre, spezzato piante e scoperchiato edifici rurali con pesanti danni all’agricoltura e allevamento. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola. Particolarmente difficile – sottolinea la Coldiretti – la situazione in molte aziende agricole della Calabria dove si contano i danni provocati soprattutto dal ...

Maltempo Calabria : situazione meteo in miglioramento - al via la conta dei danni : Dopo le forti raffiche di vento che ieri hanno provocato danni e disagi in Calabria, la situazione è ora in netto miglioramento: squadre di tecnici e volontari, con il coordinamento della Protezione civile regionale, stanno operando per la conta dei danni nei centri più colpiti come a Mesoraca, dove un uomo ha perso la vita precipitando al suolo, dopo essere salito sul tetto di un’abitazione per verificare i danni provocati dalle ...

Maltempo - danni ingenti in Calabria - Catanzarese e Cosentino le zone più colpite : evacuate due scuole : Italia dominata da un forte Maltempo da Nord a Sud. In Calabria in particolare il forte vento a recato danni ingenti a strutture pubbliche e private in tutta la fascia dell’Alto Ionio Catanzarese, con il palazzetto dello sport di Botricello scoperchiato, diverse case danneggiate e problemi per la circolazione stradale e ferroviaria. L’ondata di Maltempo che ha investito il comprensorio sta continuando a provocare disagi in provincia ...

Maltempo : riattivata la linea ferroviaria ionica in Calabria : E’ stata riattivata la circolazione ferroviaria fra Simeri e Catanzaro Lido sulla linea Crotone – Catanzaro, sospesa dalle 18 per la presenza di cavi del Gestore Elettrico Nazionale caduti sulla sede ferroviaria. I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 120 minuti. L'articolo Maltempo: riattivata la linea ferroviaria ionica in Calabria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - ostacoli sui binari : ripresa la circolazione a Bovalino : Riattivato alle 19.30 il traffico ferroviario fra Bovalino e Ardore (linea Roccella Jonica – Melito), sospeso dalle 19 per la presenza di ostacoli sui binari causata dal Maltempo che sta interessando la zona. I convogli in viaggio hanno subi’to ritardi fino a 30 minuti. L'articolo Maltempo Calabria, ostacoli sui binari: ripresa la circolazione a Bovalino sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : domani giovedì 18 Gennaio scuole chiuse a Rossano Calabro : domani, giovedi’ 18 Gennaio, le scuole di ogni ordine e grado di Rossano Calabro (Cosenza) resteranno chiuse per ragioni di prevenzione e sicurezza. Lo comunica l’Amministrazione comunale, a causa del bollettino diramato dalla Protezione civile, che prevede forti raffiche di vento. La disposizione e’ contenuta in un’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Mascaro. Sono infatti diversi i danni e le situazioni di pericolo ...

Maltempo - danni a rete elettrica in Calabria : Enel al lavoro : Le forti raffiche di vento che, nelle ultime ore, stanno interessando le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone hanno causato anche danni alle linee elettriche a causa di alberi abbattuti o altro materiale divelto dal forte vento. Il personale di e-distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta gia’ operando per individuare e riparare le linee danneggiate. I tecnici ...