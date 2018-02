Maltempo | a rischio Crotone-Atalanta

Crotone-Atalanta a rischio rinvio causa Maltempo : la situazione : Crotone-Atalanta a rischio rinvio. Sulla Calabria il maltempo imperversa ed è stata diramata dalla Protezione Civile l’allerta meteo arancione per la città di Crotone. Il Comune di Crotone “raccomanda prudenza e massima collaborazione. In particolare prestare attenzione ai sottopassi, scantinati e nei luoghi prossimi a fiumi, torrenti e canali”. Una situazione in continua evoluzione che potrebbe portare anche al rinvio della gara tra ...

Maltempo Prato : salatura delle strade a rischio ghiaccio : Il territorio di Prato è interessato da allerta meteo arancione per il ghiaccio, dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, domenica 4 febbraio. Il Servizio comunale ha già attivato le procedure previste nel Piano Neve & ghiaccio. In base a ciò, nel corso della prossima notte (fin dalla mezzanotte di questa sera e fino alle prime ore di domani, domenica) diverse squadre di operatori interverranno per effettuare operazioni di salatura ...

Maltempo : allertamento per rischio valanghe in Veneto : Venezia, 2 feb. (AdnKronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale in Veneto ha dichiarato a partire dalle ore 22 di oggi la fase operativa di attenzione per rischio valanghe, riconfigurabile a livello locale in stato di preallarme o allarme in presenza di particolari e

Maltempo : in Lombardia aumenta il rischio valanghe : Le ultime e abbondanti nevicate hanno innalzato a 4 l’indice del pericolo valanghe, su una scala di cinque pioli, sulle alpi Retiche. Lo rende noto il bollettino del Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia, con sede a Bormio (Sondrio), aggiungendo che sulle alpi Orobie e sul gruppo montuoso dell’Adamello il rischio di slavine e’, invece, ancora a livello “3 marcato”. Sulle alpi lombarde permane ...

Allerta Maltempo e rischio valanghe sulle Alpi - in azione elicotteri per evacuare turisti bloccati : valanghe, neve, maltempo: la situazione meteo preoccupa al Nord nella zona delle Alpi. Le condizioni sono critiche in Alto Adige, Val d'Aosta e Piemonte e per il prossimo fine settimana le previsioni meteo annunciano nuova neve.In Alto Adige, soprattutto in val Venosta, alcune strade sono state chiuse per precauzione ed è alto il rischio valanghe. Stessa Allerta anche in varie zone d'Italia.La scorsa notte una slavina ha colpito e ...

Maltempo - rischio valanghe in Valle d’Aosta : chiusa la strada regionale 46 : La presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che, a seguito della nuova ondata di Maltempo che ha investito il territorio, si riscontrano alcune criticità su parte della rete viaria regionale.Dalle ore 17.00 di oggi – si legge in una nota dell’amministrazione regionale – su disposizione del commissario di Valtournenche, sentito il parere del locale comitato valanghe, verrà chiusa con ordinanza la strada regionale ...

Maltempo - forte vento : chiusa la strada di Cervinia per il rischio valanghe : A causa del pericolo valanghe dalle 17 di oggi sara’ chiusa al traffico la strada regionale della Valtournenche che porta a Cervinia. Lo ha deciso il commissario del Comune di Valtournenche. Sempre a seguito della nuova ondata di Maltempo che sta investendo la Valle d’Aosta domani il traforo del Monte Bianco restera’ chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia fino al disgaggio di una possibile valanga. Inoltre sono chiuse ...

Maltempo Lombardia : criticità “arancione” per rischio valanghe : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, ha diffuso una comunicazione di preallarme (codice arancione), l’avviso di criticità 9, per il rischio valanghe nelle zone 12 (Retiche occidentali, province di Como e Sondrio), 13 (Retiche centrali, provincia di Sondrio) e 14 (Retiche orientali, ...

Maltempo : Lombardia - domani ordinaria criticità per rischio neve : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità, un codice giallo, per rischio neve dalle ore 12 di domani sulle zone della Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi varesine, coma

Maltempo Piemonte - venti fino a 200 km/h in ValSusa : rischio marcato valanghe : Anche il Piemonte e’ flagellato dai forti venti che hanno colpito oggi l’Italia, con picchi di venti a 200 km/h in montagna. Un intenso flusso di correnti fredde in quota nordoccidentali interessa la regione con venti molto intensi sull’arco alpino, associati a fenomeni nevosi e condizioni di foehn nelle vallate occidentali e settentrionali, estese fino alle pianure. La raffica piu’ forte di vento registrata oggi dalla ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : prima prova di discesa anticipata per rischio Maltempo : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Cortina d’Ampezzo: due discese libere ed un supergigante renderanno appassionante il fine settimana italiano. In realtà la macchina organizzativa si è già messa in moto, in quanto oggi c’è stata la prima riunione di giuria, mentre domani e giovedì ci saranno le due prove cronometrate. Sull’Olympia delle Tofane si doveva partire alle 10.30, ma gli organizzatori, temendo ...

Maltempo - nella notte chiusa strada per Gressoney : rischio di caduta massi : ”La Presidenza della Regione informa che, a seguito di Ordinanza n°3/2018 del Sindaco del Comune di Lilianes, la strada regionale n 44 per Gressoney verrà chiusa al traffico a partire dalle ore 23.00 di oggi, 12 gennaio 2018, fino alle ore 06.00 di domani, 13 gennaio 2018, a causa del rischio di caduta massi”. Lo comunica in una nota la Regione Autonoma Valle d’Aosta. ”La regionale resterà chiusa a valle del Comune di ...

Maltempo Piemonte : il rischio valanghe resta forte : È quasi tornata alla normalità la viabilità provinciale dopo le piogge e le nevicate dei giorni scorsi: lo rende noto la Città Metropolitana di Torino. Riaperta ieri sera la strada provinciale 23 del Sestriere nel tratto tra Sestriere Colle e Sestriere Borgata, che ha messo fine all’isolamento di Borgata, è in corso la riapertura del tratto della provinciale 23 da Sestriere Borgata a Pragelato Plan chiusa per il pericolo di slavine nella ...

Maltempo e rischio valanghe : riapre la strada tra Valtournenche e Breuil-Cervinia : Riaperta la strada tra Valtournenche e Breuil–Cervinia: la via di comunicazione era chiusa dall’8 gennaio a causa del rischio valanghe. Isolati circa cinquemila turisti, gran parte stranieri. “Ci vuole il tempo per renderla transitabile. In media è coperta da un metro e mezzo di neve“, spiega all’ANSA la guida alpina Giuliano Trucco, membro della locale commissione valanghe. Di conseguenza “sarà percorribile ...