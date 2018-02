Macerata | sinistra infoiba il ricordo Cori choc | ' Ma che belle son le foibe'

Corteo antifascista a Macerata Sfilano in migliaia - città blindataSinistra - centri sociali e movimenti : Oltre 10mila persone sono arrivate da tutta Italia a Macerata per la manifestazione antifascista e antirazzista. Presenti bandiere dell'Anpi, Emergency, Libera, Fiom, Arci, Rifondazione comunista, Potere al popolo e associazioni di migranti. Manifestazione, fino a questo momento, festosa e pacifica con partecipanti provenienti da tutta Italia. Segui su affaritaliani.it

Pd e sinistra si spaccano sulla piazza di Macerata : La manifestazione di domani diventa occasione di scontro. Liberi e Uguali parteciperà e critica i dem. Renzi replica: 'nessuno rinuncia alla piazza antifascista, saremo a Roma con l'Anpi'

Manifestazioni a Macerata sì o no? A sinistra braccio di ferro Pd-LeU : Rossi:'Minniti sbaglia, manifesteremo a testa alta contro fascismo e razzismo' scrive il governatore di LeU. 'Gravissimi i rischi dell'odio etnico' ha detto il Capo dello Stato nel giorno del ricordo

Macerata - Di Stefano (Casapound) : “Fare cortei di estrema sinistra nel giorno delle Foibe è come soffiare sul fuoco” : “Fare manifestazioni di estrema sinistra il giorno del ricordo delle Foibe, il 10 febbraio, laddove da dieci anni siamo in piazza per ricordare le vittime, è soffiare sul fuoco. Il ministro dovrebbe avere più accortezza per cercare di evitare qualsiasi scontro fisico”. Lo ha detto Simone Di Stefano candidato premier di Casapound, in una conferenza stampa alla Camera, a proposito delle manifestazioni antifasciste previste per domani ...

Il corteo antifascista divide la sinistra - Macerata teme il caos : Mai si sarebbe potuto immaginare che, prima o poi, venisse sconsacrata e sconvocata da sinistra una di quelle tipiche manifestazioni anti-fasciste che si sono susseguite sempre uguali lungo il 900 ...

Sinistrati a Macerata : "Abbiamo fatto un focus sull'immigrazione...", dice ironico Matteo Renzi al termine di mezz'ora di intervista a 'Cartabianca' su Raitre per la maggior parte dedicata ai fatti di Macerata. Il segretario del Pd insiste a mostrarsi sorpreso del tempo che i media dedicano al tema 'migranti-razzismo' che - piaccia o non piaccia – è centrale nella campagna elettorale per il voto del 4 marzo. Ma Renzi rivendica la sua scelta di mantenersi ...

Macerata - sinistra in piazza contro il razzismo : 'Non rispetteremo l'annullamento della manifestazione prevista a Macerata il 10 febbraio, perché non è solo sbagliato ma politicamente e socialmente gravissimo. Il 10 saremo a Macerata e manifesteremo.

Macerata - Leu polemizza con Minniti. 'Sbagliato vietare la manifestazione'. E la sinistra sabato scenderà in piazza : ROMA - La formazione di Pietro Grasso va all'attacco del governo sul divieto alla manifestazione antifascista dell'Anpi a Macerata sabato prossimo. Replica il Pd per voce della deputata Irene Manzi : '...

Macerata - Bersani : “Bisognerebbe occupare le piazze. La sinistra non sparisce - è un fiore di campo che viene sempre fuori” : “Macerata? Non manifestare è una sconfitta. Significa che c’è un largo pezzo di popolazione che non è disposta a occupare la piazza e lasciare al margine tutti i pazzi che ci sono in giro”. È il commento di Pier Luigi Bersani, candidato alla Camera per Liberi e Uguali, alla decisione del ministro dell’Interno Minniti di vietare la manifestazione nazionale contro il fascismo e il razzismo a Macerata, indetta dopo l’atto terroristico di ...

A Macerata l'immigrazione è un problema complesso - la Sinistra non rinunci a suoi valori per risolverlo : I fatti di Macerata ci dicono che siamo di fronte a segnali di una deriva d'intolleranza, estremismo, odio sociale. Un cittadino italiano ha sparato contro le prime persone di colore che si è trovato a portata di mano: non contava neppure la nazionalità, non poteva conoscerla. Contava solo il colore della pelle. E tutto questo per assegnarsi un diritto di vendetta contro il presunto colpevole di un ignobile, atroce delitto. ...

Sparatoria Macerata - Salvini a Tgcom24 : "La sinistra vuole stranieri-schiavi" : Il leader leghista a Tgcom24: "Lavoro perché in Italia ci siano regole, ordine e buon senso"

Sparatoria Macerata - Salvini : 'La sinistra vuole stranieri-schiavi' : "C'è una sinistra che ha pianificato una sostituzione di popoli perché hanno bisogno di schiavi per lavorare". L'accusa arriva da Matteo Salvini che, intervistato da Tgcom24, commenta così la ...

Macerata : Malan - sinistra cavalca vicenda per cancellare sue responsabilità : Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "C'era da aspettarselo. La terribile vicenda di Macerata, da cui Forza Italia e Berlusconi hanno preso subito le distanze e hanno definito giustamente il gesto frutto di uno sconsiderato, è stata cavalcata dalla sinistra per lanciare critiche e farci passare per quello che