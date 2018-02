Macerata | sale a tre il numero degli indagati per la morte di Pamela

Macerata - sale a tre il numero dei fermati per la morte di Pamela : Macerata - Proseguono senza sosta le indagini per l'inchiesta della morte di Pamela Mastropietro , la 18enne romana i cui resti sono stati trovati all'interno di due trolley . Ci sono altri due ...

Macerata - Vauro : “Traini? Attentato in stile fascista. La responsabilità politica è trasversale - non solo di Salvini” : “Macerata? Io che non sono in campagna elettorale posso dire “serenamente” che la paternità pseudo-culturale di questo Attentato terroristico in puro stile neofascista non è attribuibile solo a Salvini. La responsabilità politica, purtroppo, è quasi trasversale“. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) dal vignettista Vauro, che aggiunge: “La demonizzazione e la criminalizzazione del fenomeno ...