Macerata | in migliaia alla manifestazione antifascista

Macerata - via al corteo antirazzista. Migliaia in piazza : “Siamo in 15mila”. Gino Strada : “Italiani migliori dei partiti assenti” : Davanti cittadini e associazioni di Macerata, dietro tutti gli altri. Migliaia di persone. “Siamo in 15mila”, dicono gli organizzatori. Tutte in marcia per il corteo antirazzista organizzato dopo il raid xenofobo di Luca Traini, nel quale sono rimasti feriti 6 migranti. E’ partita poco dopo le 15.30 la manifestazione organizzata da movimenti e centri sociali di tutta Italia che si sono radunati nei giardini Diaz. In ...

