Macerata è antirazzista

Anpi 'Manifestazione il 24 a Roma'. Macerata blindata per il corteo antirazzista : La manifestazione alla fine, nonostante il divieto della prefettura, si farà e Macerata si blinda per motivi di sicurezza. Il sindaco Romano Carancini, che nei giorni scorsi aveva lanciato a tutti un ...

Sospesa la manifestazione antirazzista di sabato a Macerata : Roma, 7 feb. , askanews, Nel prendere atto dell'appello, seppur tardivo, del Sindaco di Macerata affinché si fermino tutte le manifestazioni in città per il clima di smarrimento, paura e dolore ...

Macerata - Anpi sospende manifestazione antirazzista di sabato : Roma, 7 feb. , askanews, Nel prendere atto dell'appello, seppur tardivo, del Sindaco di Macerata affinché si fermino tutte le manifestazioni in città per il clima di smarrimento, paura e dolore ...

Manifestazione antifascista e antirazzista dell'ANPI Nazionale a Macerata - L'Aquila aderisce : L'Aquila - Quello che è accaduto sabato scorso è un fatto di gravità inaudita. Le dichiarazioni giustificazioniste di questi giorni non sono accettabili: le vittime, per alcune forze politiche, sono addirittura diventate i colpevoli, in una mistificante e intollerabile inversione di ruoli. Non possiamo essere d'accordo con chi invita a tenere bassi i toni mentre è indispensabile denunciare con chiarezza e senza ...