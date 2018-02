Macerata | Bonelli | in piazza contro campagne d’odio

meteoweb.eu

(Di sabato 10 febbraio 2018) Roma, 10 feb. (AdnKronos) – “Oggi sono qui aper ribadire che non possiamo permettere che si verifichino ancora fatti drammatici di stampo fascista come quelli di una settimana fa. Stiamo affrontando una grave minaccia, quella di una riproposizione di ideologie che dovrebbero essere morte e sepolte come quelle xenofobe ed estremiste”. Così in una nota Angelo, coordinatore nazionale dei Verdi e tra i promotori della lista Insieme.“Essere qui in questain questo momento vuol dire difendere il nostro Paese in maniera pacifica da chi fad’odio da utilizzare in maniera propagandistica strumentalizzandole per fini elettorali come fa Salvini”. L'articolo, ind’odio sembra essere il primo su Meteo Web.