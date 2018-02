Macerata | allarme centri sociali per la manifestazione antirazzista

leggo

: #Macerata, cariche della polizia contro i manifestanti di Forza Nuova. Violato il divieto del Questore: una quarant… - Agenzia_Ansa : #Macerata, cariche della polizia contro i manifestanti di Forza Nuova. Violato il divieto del Questore: una quarant… - amnestyitalia : Macerata: un segnale d’allarme sugli effetti del clima di odio - HuffPostItalia : L'Unione europea lancia l'allarme su Macerata: 'È un attacco ai nostri valori fondamentali' -

(Di sabato 10 febbraio 2018) di Valentina Errante Alla fine il niet annunciato non è arrivato, laprevista per oggi aè stata autorizzata. 'Non sussistono ragioni di ordine e sicurezza ...