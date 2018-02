Ma che gol ha fatto Lucas Biglia? Colpo di genio dell' argentino | tris Milan sulla Spal

Fiorentina-Juventus - Bernardeschi : “Ecco perchè ho esultato dopo il gol…” : Fiorentina-Juventus, Bernardeschi: “Ecco perchè ho esultato dopo il gol…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Juventus, Bernardeschi- Protagonista assoluto della serata, Federico Bernardeschi ha fatto ritorno al Franchi da “nemico”, conquistato la scena e lanciando la Juventus momentaneamente al comando della classifica. ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza del singolo maschile. Gli orari delle prime due manche : Diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in streaming su Eurosport Player e su Rai Play . La startlist e i pettorali di partenza del singolo maschile 1 OAR PAVLICHENKO Semen 2 AUT KINDL Wolfgang 3 ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza del singolo maschile. Gli orari delle prime due manche : Si comincia a fare sul serio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la cerimonia d’apertura, le gare entrano nel vivo. È così per lo Slittino: domani comincerà la gara del singolo maschile, con le prime due delle quattro manche previste. Una novità, perché mai nel corso di questa stagione si è corso su quattro discese, aspetto che mette ancor più pepe ad una gara che promette spettacolo ed equilibrio. I due favoriti della ...

Napoli - che tegola : Ghoulam va ancora koFrattura della rotula : dovrà essere operato : Napoli, che tegola: Ghoulam va ancora koFrattura della rotula: dovrà essere operato L’algerino si è fatto male al ginocchio destro, quello già infortunato Continua a leggere L'articolo Napoli, che tegola: Ghoulam va ancora koFrattura della rotula: dovrà essere operato sembra essere il primo su NewsGo.

Animali - specie esotiche invasive : entra in vigore il decreto che recepisce il regolamento Ue : Dal prossimo 14 febbraio entrerà in vigore il decreto che recepisce anche in Italia il regolamento europeo per prevenire e gestire l’introduzione delle specie esotiche considerate particolarmente invasive dall’Unione Europea Le specie esotiche, talvolta chiamate “aliene”, sono piante, Animali e altri organismi introdotti dall’uomo, accidentalmente o volontariamente, al di fuori della loro area di origine. Attualmente, si stima che siano ...

Specie esotiche invasive - in vigore decreto che recepisce regolamento UE : Alcune di esse possono causare serie danni alla salute umana, essendo vettori di malattie , come la zanzara tigre, possibile portatrice di dengue, zika e chikungunya, e all'economia, con danni ...

“che batosta allucinante!”. Uomini e Donne - situazione bollente. Gemma - Giorgio e l’altra : un triangolo di amore e sofferenza. Questa volta per la dama di Torino si apre la stagione più dura : “Lo sapevo… bugiardi!” : Le ultime puntate del trono over stanno dimostrando che nulla è come appare e che comunque le cose da un momento all’altro possono cambiare. L’ultima puntata registrata ha aperto scenari sorprendenti. Nulla di veramente nuovo sotto il sole che illumina ma non bacia Gemma Galgani. Eh già, perché gli sforzi della dama di riconquistare Giorgio Manetti si stanno rivelando sempre più vani. Per via di un’intervista in cui il gabbiano aveva ...

Milan - che tegola! Kalinic infortunato : Milan, il bollettino medico anche di Conti, Storari e Rodriguez Brutta notizia per Gattuso, Kalinic si è infortunato. Come riporta il Dottor Mazzoni, a Milan Tv, Gattuso deciderà oggi se convocarlo o meno, dal momento che, la gravità dell’infortunio sembra comunque leggera. Visto però il tour de force che dovrà fare la squadra rossonera in queste settimane, Gattuso potrebbe farne a meno contro lo Spal per non rischiare di perderlo ...

M5S - saltano anche i candidati Cecconi e Martelli : irregolarità nella "restituzione" degli stipendi. Di Maio : orgoglioso : «Andrea Cecconi e Carlo Martelli mi hanno comunicato le loro decisioni. Le accolgo con orgoglio. Solo dei portavoce del MoVimento 5 Stelle potevano fare una scelta del genere a fronte di uno...

M5S - saltano anche i candidati Cecconi e Martelli : irregolarità nella 'restituzione' degli stipendi. Di Maio : orgoglioso : 'Andrea Cecconi e Carlo Martelli mi hanno comunicato le loro decisioni. Le accolgo con orgoglio. Solo dei portavoce del MoVimento 5 Stelle potevano fare una scelta del genere a fronte di uno sbaglio ...

AAA assaggiatori di cioccolato cercasi : l’offerta di lavoro che fa gola a tutti : Trascorrere le giornate a mangiare e bere cioccolato è (anche un lavoro): a offrirlo è Mondelez International, uno dei colossi mondiali del food, che su Twitter ha appena pubblicato un’offerta per assaggiatori di cioccolato che avranno il compito di testare i nuovi prodotti di alcuni dei suoi brand (CadburyUk, Oreo, Milka e Greenandblacks). https://twitter.com/MDLZ/status/961634745598738433 IL CANDIDATO PERFETTO Possiamo candidarci tutti ...