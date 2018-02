M5S | Di Battista contro i partiti tradizionali valdostani

Blastingnews

: M5s, Di Battista comizio gremito ad Arcore: “Berlusconi? In un Paese normale dovrebbe stare in galera. Abbiamo scar… - petergomezblog : M5s, Di Battista comizio gremito ad Arcore: “Berlusconi? In un Paese normale dovrebbe stare in galera. Abbiamo scar… - petergomezblog : #M5s, #DiBattista comizio gremito ad Arcore: “#Berlusconi? Ha pagato per anni e anni Cosa Nostra' e con la folla le… - petergomezblog : #M5s, #DiBattista ad #Arcore: la piazza “recita” all’unisono la sentenza #Dell’Utri sull'accordo tra stipulato 'con… -

(Di sabato 10 febbraio 2018) La sera del 7 febbraio il tour in camper di #Alessandro Didel M5S VIDEOha fatto tappa ad Aosta, nell'ambito dell'iniziativa nazionale #FuturoInProgramma VIDEO. Nel corso della serata sono stati presentati inoltre i candidati alla Camera ed al Senato, rispettivamente Elisa Tripodi e Luciano Mossa. Di, niente candidatura ma ci mette la faccia Nel freddo della serata aostana del 7 febbraio, ciò che ha colpito molti dei presenti in Piazza Chanoux è stato l'essere consapevoli di ascoltare un politico che, nonostante abbia deciso di non ricandidarsi, ci mette ugualmente la faccia, girando tutto il paese per dar supporto ad un'idea che lui stesso ha contribuito a creare, ma dalla quale non trarra' più un compenso da deputato. Di per sé non dovrebbe risultare particolarmente bizzarra come scelta, ma in un Paese come l'Italia in cui l'astensionismo VIDEO e la ...