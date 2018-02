M5S : Anzaldi - problemi par condicio Iene? Mediaset ha tanti programmi : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – “Se veramente i dubbi nascessero dal fatto che le Iene non sarebbero state ricondotte sotto una testata giornalistica per questa tornata elettorale, basterebbe mandare in onda l’inchiesta in uno dei tanti spazi informativi di Mediaset. C’è Matrix, condotto da un giornalista autorevole come Nicola Porro già da settimane impegnato a raccontare questa campagna elettorale come approfondimento ...