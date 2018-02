Lutto nello spettacolo È morto all’improvviso | un attore incredibile Il cordoglio di

caffeinamagazine

(Di sabato 10 febbraio 2018) L’annuncio con un semplice tweet, fatto dal filmmaker David Simon, con cui Reg Cathey aveva collaborato in occasione dell’amatissima serie tv The Wire e della miniserie The Corner: “Non era solo un bravissimo e talentuosoma uno degli esseri umani più meravigliosi con cui io abbia mai condiviso delle lunghe giornate sul set”. A soli 59 anni èl’statunitense Reg E. Cathey, diventato famoso per aver recitato prima in The Wire e, poi, nella pluripremiata serie House of Cards, dove aveva prestato il proprio volto per interpretare Freddy Hayes, proprietario e gestore di Freddy’s BBQ Joint, locale di Washington D.C., e uno dei preferiti del politico Frank Underwood, ovvero Kevin Spacey. Le cause del decesso sono ancora sconosciute. Reginald Eugene Cathey era nato il 18 agosto del 1958 a Huntsville, in Alabama, e aveva cominciato a ...