L' oro virtuale più importante dei Giochi | diario olimpico del 10 febbraio

Anthem e realtà virtuale? BioWare potrebbe essere al lavoro sul supporto per la VR : BioWare non si trova di certo in un periodo felicissimo della propria lunga storia dopo un Mass Effect Andromeda che è stato accolto in molti casi piuttosto tiepidamente e che ha addirittura alimentato dei dubbi sul futuro del franchise stesso. L'attenzione nei confronti di Anthem è quindi inevitabilmente molto alta dato che il team deve riscattarsi da quello che molti considerano uno dei punti più bassi della software house.I primi filmati del ...