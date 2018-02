Lopez Contro il Sassuolo vale doppio

Parole al veleno di Maxi Lopez Contro Mihajlovic : “ecco cosa faceva al Torino - ne ha risentito anche Ljajic…” : Domenica allo stadio ‘Grande Torino’ arriverà l’Udinese. La squadra di Oddo sta attraversando un periodo molto positivo che ha portato i friulani a ridosso della zona Europa. contro i granata sarà quindi uno scontro diretto per l’Europa League. Maxi Lopez, attaccante dei bianconeri, calcherà per la prima volta il campo dell’Olimpico ‘Grande Torino’ da avversario, e sicuramente per l’attaccante ...

Formazione Cagliari - scontro chiave contro la Spal : le mosse di Diego Lopez [FOTO] : 1/15 ...

Inter - Rafinha e Lopez non bastano : rabbia dei tifosi contro Suning : Terminato il calciomercato, è esplosa la rabbia dei tifosi dell' Inter . Da Sturridge a Deulofeu , passando per Mkhitaryan, Ramires e Pastore . L'argentino sembrava a un passo dai nerazzurri, ma dalla ...

Formazione Cagliari - scontro chiave contro il Crotone : emergenza per Diego Lopez - ecco l’11 [FOTO] : 1/15 ...

Serie A Cagliari - Lopez : "Personalità e coraggio contro il Milan" : Cagliari - "I ragazzi in allenamento mi sono piaciuti, hanno mostrato grande intensità. Questa è la testa giusta per affrontare partite come quella di domani. La sosta? Era giusto staccare un po', ...

Cagliari - Diego Lopez sorpreso da Castan - poi alza la voce : “contro la Juve tanti episodi contro…” : Si ricomincia e alla Sardegna Arena arriva un’altra grande. Dopo la Juventus ecco il Milan per il Cagliari di Diego Lopez che, in conferenza stampa, mette subito in chiaro una cosa: “Sento dire che domani sara’ una partita piu’ agevole rispetto a quella contro la Juventus. Non e’ assolutamente cosi’, sara’ una partita difficilissima: il Milan al momento e’ piu’ vicino a noi in classifica ma ...

Coppa del Re - Diego Lopez ‘blocca’ Messi : impresa Espanyol contro il Barcellona : Si è conclusa la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa del Re tra Espanyol e Barcellona, la partita si è conclusa sul risultato di 1-0 ed il match winner è stato Oscar Melendo. Nella gara di ritorno i blaugrana dovranno vincere con almeno due goal di scarto per staccare il pass per la semifinale. La partita si è decisa all’88’, da segnalare anche sullo 0-0 un rigore sbagliato da parte di Messi, protagonista l’ex ...

LISANDRO Lopez ALL'INTER/ Calciomercato gennaio : convocato per la sfida contro la Roma? : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato gennaio: il difensore argentino ha terminato le visite mediche di rito e ha fatto il suo primo ingresso ad Appiano Gentile. Indosserà la numero 2?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 16:11:00 GMT)

Cagliari - ancora polemiche dopo la gara contro la Juve : Diego Lopez non ci sta : “E’ importante che abbia parlato gia’ il presidente, io preferisco parlare di calcio ma condivido tutto quello che ha detto Giulini”. Cosi’ il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, ai microfoni di Premium dopo la sconfitta interna con la Juventus. Le polemiche per il rigore non concesso per il fallo di mani di Bernardeschi tengono banco a fine gara, ma Lopez non vuole sofermarsi su quanto accaduto. “Le immagini ...

Cagliari-Juve - Allegri ritrova Lopez : due anni insieme a Cagliari. E quei due gol contro Napoli e Roma : Saranno avversari nel posticipo che chiude la 20giornata di Serie A. Diego Lopez e Massimiliano Allegri, uno contro l'altro. Eppure in passato erano dalla stessa parte, entrambi al Cagliari, tra il ...

Lopez : "Contro la Juve serve il 100%" : Cagliari a mille dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta. E Diego Lopez chiede ai suoi rossoblù di sfruttare il momento magico con la Juventus domani sera (ore 20.45) alla Sardegna Arena. Obiettivo:...

Lopez - contro i viola grinta e carattere : (ANSA) - CAGLIARI, 21 DIC - Una classifica che, dopo l'accelerazione delle terzultime, ora a meno tre, comincia a preoccupare il Cagliari. Ma Lopez, per la partita di domani (ore 20.45, Sardegna Arena)...

Lopez arringa il Cagliari : “senza paura contro la Sampdoria” : Arriva la Sampdoria del suo ex allenatore e Diego Lopez sa che l’anticipo di domani per il suo Cagliari non sara’ per nulla semplice. La buona notizia della mattinata e’ nel recupero del portiere brasiliano Rafael che sara’ regolarmente a disposizione in un match che il tecnico dei sardi immagina cosi’: “affrontiamo una squadra aggressiva, fisica e di qualita’, allenata da un tecnico come Giampaolo che ...