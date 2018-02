Lo sport italiano piange Bruno Rossetti | bronzo olimpico a Barcellona ' 92

Lutto per lo sport italiano : muore Bruno Rossetti - leggenda del tiro a volo : Lutto per lo sport italiano: è morto stanotte Bruno Rossetti, leggenda del tiro a volo e medaglia di bronzo nello Skeet alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992.Nato a Troyes in Francia il 9 ottobre del 1960, Rossetti è stato due volte campione del mondo - nel 1991 a Perth (Austria) e nel 1994 a Fagnano (Italia) - e quattro volte campione europeo - due volte con gli azzurri (nel 1980 a Uddevalla in Svezia e nel 1989 a Zagabria) e due volte con la ...

“Lo abbiamo trovato lì - senza vita”. Terribile lutto nel mondo dello sport italiano. La macabra scoperta all’interno del parco della città che più lo aveva amato. Il dolore di amici e colleghi : Il numero 10 sulle spalle, la voglia di divertirsi e soprattutto di far divertire il pubblico sugli spalti. Chi ama il calcio e non disdegna di tanto in tanto qualche occhiata alle serie inferiori probabilmente ricorderà il nome di Simone Rispoli, fantasista che ha legato il proprio nome soprattutto alla città di Ravenna e alla sua squadra, con la quale tra il 2012 e il 2015 aveva anche conquistato due straordinarie promozioni. Una ...

Lo sport italiano piange Brunello Spinelli - olimpionico della pallanuoto a Roma '60 : Il mondo dello sport piange la scomparsa di Brunello Spinelli, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Roma 1960 con la squadra italiana di pallanuoto. Il campione toscano, insignito nel 2015 con il Collare ...

NFL SuperBowl | Patriots vs Eagles - diretta Fox sports e in italiano su Premium sport / Italia 1 : «Super Bowl is in the air». L'attesa per la finalissima di campionato di Football (diretta su Italia 1 HD, Premium Sport 2 HD e Fox Sports HD) sta finendo, e come ogni febbraio gli Stati Uniti, ma anche parte del mondo, si fermano per assistere al big match, a quello che da sempre è un grande spettacolo che va ben al di là dell'evento Sportivo. Domenica allo 'U.S. Bank Stadium' di Minneapolis, in Minn...

Gran Turismo sport : presto aggiunto un famoso tracciato italiano : Polyphony Digital ha annunciato in queste ore che un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport sarà reso disponibile a partire da domani in via totalmente gratuita. Come riporta Eurogamer.net, l'update introdurrà il tanto celebre Autodromo Nazionale Monza, sede dello storico Gran Premio d'Italia, terzo autodromo permanente più antico al mondo dopo quello di Brooklands e quello di Indianapolis.Saranno inoltre aggiunte ben 10 nuove vetture, tra ...

Le leggi razziali e gli atleti ebrei discriminati dallo sport italiano in un documentario di SkySport : La discriminazione antisemita subita in Italia da atleti, allenatori, dirigenti sportivi, professionisti ed amatori dopo la promulgazione delle leggi razziali in Italia. C'è questo al centro del documentario prodotto da Sky sport e firmato dal suo vice direttore Matteo Marani '1938-Lo sport italiano contro gli ebrei'. Alla presentazione, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, hanno preso parte, tra gli altri, la sindaca di Roma ...

Lo sport italiano piange Carla Marangoni - la medaglia olimpica più longeva del mondo : Ieri Carla Marangoni ci ha lasciato e, con lei, si chiude una delle pagine più lunghe della storia dell'Olimpiade. Con i suoi 102 anni, infatti, era la più anziana medagliata vivente al mondo, l'unica superstite dei Giochi Olimpici di Amsterdam 1928 in cui, insieme alle sue compagne, passate alla storia con il soprannome di Piccole Pavesi, conquistò l'argento nel concorso a squadre ...

Lo spumante italiano batte lo champagne francese : record delle esportazioni oltrefrontiera : Con le esportazioni che hanno raggiunto il record di 360 milioni di litri nel 2017, le bottiglie di spumante italiano consumate all'estero sono risultate praticamente il doppio di quelle di champagne francese. E' quanto emerge dal bilancio tracciato dalla Coldiretti che stima per il 2017 un aumento dell'11% delle spedizioni oltre frontiera delle bollicine italiane che consente di doppiare i cugini francesi."Fuori dai confini nazionali - ...

'Ho un tumore - mi devo fermare'. Choc e apprensione nello sport italiano : A quattro settimane dalle Olimpiadi di Pyeongchang Elena Fanchini, discesista delle nazionale di sci alpino, annuncia lo stop. E lo fa attraverso un post su Facebook, dopo aver confermato a Teleboario ...