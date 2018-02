LIVE Speed skating | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Francesca Lollobrigida sul

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : doppietta agli Europei di speed skating - Lollobrigida precdee Bettrone!!! L’Italia vince il Team Relay di slittino - staffetta maschile del biathlon seconda nella nebbia di Oberhof! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA (7 gennaio) : Francesca Lollobrigida - è oro! Argento Bettrone - fantastica doppietta nella mass start femminile!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Kolomna (Russia) degli Europei 2018 di Speed skating. Dopo lo strepitoso oro di Nicola Tumolero dei 5000 metri, l’Italia non vuol certo fermarsi qui e le possibilità per andare a medaglia ci sono ancora: Francesca Lollobrigida nella mass start punta la podio più alto avendo messo in mostra una condizione ottimale nel corso della ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : TUMOLERO CAMPIONE D’EUROPA NELLO SPEED SKATING! Grande giornata azzurra! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata (5 gennaio). Si completa il programma con i 1500 metri : tra le donne vince l’olandese Lotte van Beek - tra gli uomini si impone il russo Denis Yuskov : Si alza il sipario sugli Europei di Speed skating 2018: a Kolomna, in Russia, oggi è in programma la prima giornata di gare sulla pista che assegnerà i titoli continentali. In programma le gare dei 500 e dei 1500 metri, maschili e femminili. Nella distanza più breve, tra le donne, difenderanno i colori azzurri Francesca Bettrone ed Yvonne Daldossi, mentre nei 1500 metri toccherà a Gloria Malfatti, Francesca Lollobrigida e, ancora una volta, ...