LIVE Sei Nazioni 2018 | Irlanda-Italia in DIRETTA | 56-19 | gli azzurri sfiorano il punto di

Sei Nazioni - Irlanda Italia 35-0 in diretta : risultato LIVE : Irlanda-Italia 35-0 Mete: Henshaw , 2, , Murray, Aki, Earls. Trasformazioni: Sexton , 5, LE FORMAZIONI Irlanda : 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale,...

LIVE Sei Nazioni 2018 - Inghilterra-Galles in DIRETTA : a Twickhenham scontro diretto cruciale per la vittoria finale! : Fuori i secondi: a Twickenham va in scena la sfida tra le prime due della classe del Sei Nazioni 2018. Inghilterra e Galles sono infatti le uniche due squadre ad aver chiuso la prima giornata con una vittoria con tanto di bonus offensivo, al termine di due sfide a senso unico. L’Inghilterra ha maramaldeggiato a Roma contro l’Italia, mentre il Galles ha disintegrato la resistenza scozzese a Cardiff. Oggi va in scena una sfida dunque ...

Sei Nazioni - Irlanda Italia in diretta : risultato LIVE dalle 15.15 : Irlanda-Italia Seconda giornata Sei Nazioni 2018 LE FORMAZIONI Irlanda : 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 Jack ...

LIVE Sei Nazioni 2018 - Irlanda-Italia in DIRETTA : quindici leoni per provare ad espugnare Dublino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Gli azzurri, dopo la batosta subita all’Olimpico contro l’Inghilterra, vanno a caccia della vittoria di lusso contro i Verdi che all’esordio hanno invece espugnato la Francia con un gran drop allo scadere. I ragazzi di Conor O’Shea lotteranno come leoni e cercheranno di mettere in difficoltà una ...

MEMO REMIGI E BARBARA D'URSO/ Nino Frassica : "Visto che non sei morto vai per 50 puntate a Domenica LIVE" : MEMO REMIGI e BARBARA D'URSO, Nino Frassica al Festival di Sanremo: "Visto che non sei morto ora andrai a fare cinquanta puntate di Domenica Live". Simpatico siparietto con retroscena.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 02:45:00 GMT)

LIVE Sei Nazioni femminile - Italia-Inghilterra in DIRETTA : 7-42 - devastante la ripresa delle inglesi - azzurre molto bene per un tempo : Anche l’Italia femminile di rugby inizierà oggi l’avventura nel Sei Nazioni: le azzurre dovranno affrontare, allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le vicecampionesse del Mondo dell’Inghilterra, in una partita, sulla carta, già scritta. Dopo le vittorie di Galles (18-17 alla Scozia) e Francia (24-0 all’Irlanda), si completa così la prima giornata del torneo. Le inglesi ovviamente sono le favorite per la conquista del ...

LIVE Sei Nazioni femminile - Italia-Inghilterra in DIRETTA : 7-32 - meta di Hunter - inglesi devastanti nel secondo tempo : Anche l’Italia femminile di rugby inizierà oggi l’avventura nel Sei Nazioni: le azzurre dovranno affrontare, allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le vicecampionesse del Mondo dell’Inghilterra, in una partita, sulla carta, già scritta. Dopo le vittorie di Galles (18-17 alla Scozia) e Francia (24-0 all’Irlanda), si completa così la prima giornata del torneo. Le inglesi ovviamente sono le favorite per la conquista del ...

LIVE Sei Nazioni femminile - Italia-Inghilterra in DIRETTA : 7-25 - meta di Dow - le inglesi dilagano nella ripresa : Anche l’Italia femminile di rugby inizierà oggi l’avventura nel Sei Nazioni: le azzurre dovranno affrontare, allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le vicecampionesse del Mondo dell’Inghilterra, in una partita, sulla carta, già scritta. Dopo le vittorie di Galles (18-17 alla Scozia) e Francia (24-0 all’Irlanda), si completa così la prima giornata del torneo. Le inglesi ovviamente sono le favorite per la conquista del ...

LIVE Sei Nazioni femminile - Italia-Inghilterra in DIRETTA : 7-10 - Daley-Mclean realizza il piazzato ad inizio ripresa : Anche l’Italia femminile di rugby inizierà oggi l’avventura nel Sei Nazioni: le azzurre dovranno affrontare, allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le vicecampionesse del Mondo dell’Inghilterra, in una partita, sulla carta, già scritta. Dopo le vittorie di Galles (18-17 alla Scozia) e Francia (24-0 all’Irlanda), si completa così la prima giornata del torneo. Le inglesi ovviamente sono le favorite per la conquista del ...

LIVE Sei Nazioni femminile - Italia-Inghilterra in DIRETTA : 7-7 - Ruzza in meta!!!! Sillari pareggia con il piazzato - grande primo tempo delle azzurre! : Anche l’Italia femminile di rugby inizierà oggi l’avventura nel Sei Nazioni: le azzurre dovranno affrontare, allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le vicecampionesse del Mondo dell’Inghilterra, in una partita, sulla carta, già scritta. Dopo le vittorie di Galles (18-17 alla Scozia) e Francia (24-0 all’Irlanda), si completa così la prima giornata del torneo. Le inglesi ovviamente sono le favorite per la conquista del ...

LIVE Sei Nazioni femminile - Italia-Inghilterra in DIRETTA : 7-7 - Ruzza in meta!!!! Sillari pareggia con il piazzato - grandi azzurre a Reggio Emilia : Anche l’Italia femminile di rugby inizierà oggi l’avventura nel Sei Nazioni: le azzurre dovranno affrontare, allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le vicecampionesse del Mondo dell’Inghilterra, in una partita, sulla carta, già scritta. Dopo le vittorie di Galles (18-17 alla Scozia) e Francia (24-0 all’Irlanda), si completa così la prima giornata del torneo. Le inglesi ovviamente sono le favorite per la conquista del ...

LIVE Sei Nazioni femminile - Italia-Inghilterra in DIRETTA : 0-7 - Bern in meta - le azzurre tentano la reazione : Anche l’Italia femminile di rugby inizierà oggi l’avventura nel Sei Nazioni: le azzurre dovranno affrontare, allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le vicecampionesse del Mondo dell’Inghilterra, in una partita, sulla carta, già scritta. Dopo le vittorie di Galles (18-17 alla Scozia) e Francia (24-0 all’Irlanda), si completa così la prima giornata del torneo. Le inglesi ovviamente sono le favorite per la conquista del ...

LIVE Sei Nazioni femminile - Italia-Inghilterra in DIRETTA : 7-0 - meta di Bern dopo pochi minuti - azzurre in difficoltà : Anche l’Italia femminile di rugby inizierà oggi l’avventura nel Sei Nazioni: le azzurre dovranno affrontare, allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le vicecampionesse del Mondo dell’Inghilterra, in una partita, sulla carta, già scritta. dopo le vittorie di Galles (18-17 alla Scozia) e Francia (24-0 all’Irlanda), si completa così la prima giornata del torneo. Le inglesi ovviamente sono le favorite per la conquista del ...

LIVE Sei Nazioni femminile - Italia-Inghilterra in DIRETTA : 0-0 - si incomincia a Reggio Emilia! Inglesi in pressione : Anche l’Italia femminile di rugby inizierà oggi l’avventura nel Sei Nazioni: le azzurre dovranno affrontare, allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le vicecampionesse del Mondo dell’Inghilterra, in una partita, sulla carta, già scritta. Dopo le vittorie di Galles (18-17 alla Scozia) e Francia (24-0 all’Irlanda), si completa così la prima giornata del torneo. Le Inglesi ovviamente sono le favorite per la conquista del ...