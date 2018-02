L’Italia di rugby ha perso 56-19 contro l’Irlanda la sua seconda partita del Sei Nazioni

L’Italia di rugby gioca oggi a Dublino : Nella seconda giornata del Sei Nazioni 2018 la Nazionale affronterà l'Irlanda, una delle favorite per la vittoria del torneo The post L’Italia di rugby gioca oggi a Dublino appeared first on Il Post.

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : il XV titolare delL’Italia per la sfida all’Irlanda. La formazione titolare delle azzurre : Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana di Rugby femminile, ha comunicato il XV titolare con cui affronterà l’Irlanda nella seconda giornata dei Sei Nazioni 2018. Le azzurre scenderanno in campo a Dublino domenica 11 febbraio (ore 14.00 italiane). L’obiettivo è quello di riscattare la sconfitta patita contro l’Inghilterra all’esordio, le Verdi hanno invece perso contro la Francia. Questa la formazione titolare ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : le convocate delL’Italia per la sfida all’Irlanda a Dublino : Dopo la sconfitta dell’esordio allo stadio Mirabello di Reggio Emilia contro l’Inghilterra per 7-42, l’Italia giocherà in trasferta la seconda gara del Sei Nazioni di Rugby: le azzurre saranno ospiti dell’Irlanda a Dublino, in quello che sarà il match conclusivo della seconda giornata. Le squadre infatti si sfideranno domenica 11 febbraio, alle ore 14.00 italiane (le 13.00 irlandesi) con le padrone di casa reduci dal netto ko contro la ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati delL’Italia alla sfida all’Irlanda : Dopo la sconfitta allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra (15-46), nel match d’esordio contro l’Inghilterra, gli azzurri del Rugby volano alla volta di Dublino per affrontare la fortissima Irlanda all’Aviva Stadium alle ore 14.15 (15.15 in Italia, diretta DMAX dalle 14.30). Il CT della Nazionale Italiana Rugby, Conor O’Shea, ha convocato 26giocatori, sperando di recuperare al meglio le energie profuse nel primo ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 – Il XV delL’Italia per la sfida all’Inghilterra : la formazione titolare delle azzurre : Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana di Rugby femminile, ha annunciato il XV che domani pomeriggio (ore 18.30) affronterà l’Inghilterra nella prima partita del Sei Nazioni 2018. Le azzurre sono chiamate a un’impresa allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia. L’Italia scenderà in campo con un gruppo rinnovato visto che sette atlete hanno lasciato la maglia azzurra dopo la rassegna iridata. Questa la formazione ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 – Il XV delL’Italia per la sfida all’Inghilterra : la formazione titolare degli azzurri. Sette esordienti - torna Zanni : Conor O’Shea ha finalmente svelato il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 4 febbraio per l’esordio nel Sei Nazioni 2018. Questa la formazione che giocherà all’Olimpico di Roma contro i Campioni in carica (dalle ore 16.00). ITALIA – XV titolare CONTRO L’INGHILTERRA: 15 Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 3 caps)* 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 – Il XV dell’Inghilterra per la sfida alL’Italia : gli azzurri cercano l’impresa a Roma : Eddie Jones, CT dell’Inghilterra, ha ufficializzato il XV che affronterà l’Italia nel match di esordio del Sei Nazioni. La sfida è in programma domenica 4 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri hanno perso tutti i precedenti contro i maestri. Questa la formazione che i ragazzi di Conor O’Shea si troveranno di fronte: INGHILTERRA – XV TITOLARE: 15 Mike Brown (Harlequins 64 caps) 14 Anthony Watson (Bath ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : l’Inghilterra annuncia il XV per la sfida di venerdì contro L’Italia : L’Inghilterra ha annunciato oggi la formazione che venerdì 2 febbraio alle ore 19.00 allo stadio Enzo Bearzot di Gorizia sfiderà l’Italia nella prima giornata del Sei Nazioni Under 20 di Rugby. Gli allenatori Steve Bates ed Anthony Allen hanno scelto un bel mix di esordienti e “veterani” della categoria per provare a strappare la vittoria nel Bel Paese. Di seguito la formazione ufficiale dell’Inghilterra Under 20 ...

Rugby - sarà il Sei Nazioni della svolta per L’Italia? Un salto di qualità atteso da troppi anni… : “L’emozione è sempre tanta. Abbiamo un gruppo giovane con età media inferiore ai 26 anni: un dato molto importante per il futuro del Rugby italiano che aumenta in modo sano la competitività e la possibilità di scegliere i giocatori da convocare in Nazionale. La presenza di senatori come Parisse è di aiuto per tutti i nuovi giocatori che per si affacciano al Rugby internazionale con la maglia azzurra”. Queste le parole di Conor O’Shea ...

Rugby - sarà il Sei Nazioni della svolta per L’Italia? Un salto di qualità atteso da troppi anni… : “L’emozione è sempre tanta. Abbiamo un gruppo giovane con età media inferiore ai 26 anni: un dato molto importante per il futuro del Rugby italiano che aumenta in modo sano la competitività e la possibilità di scegliere i giocatori da convocare in Nazionale. La presenza di senatori come Parisse è di aiuto per tutti i nuovi giocatori che per si affacciano al Rugby internazionale con la maglia azzurra” queste le parole di Conor O’Shea ...

Rugby a 7 - stage congiunto delL’Italia con Inghilterra ed Irlanda. I 20 convocati (più 5 invitati) di Andy Vilk : Si avvicinano i primi impegni stagionali per la nazionale di Rugby a 7 italiana ed il CT Andy Vilk, approfittando dello stop del campionato di Eccellenza per lasciare spazio al Sei Nazioni, ha convocato 20 atleti (più 5 invitati) per uno stage congiunto con Inghilterra ed Irlanda che si terrà a Roma da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio. Come al solito, non essendoci in Italia un campionato di questa specialità, che, ricordiamo, è olimpica, il CT ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : la rosa delL’Italia ai Raggi X reparto per reparto : Italia-Inghilterra, una sfida attesissima per l’apertura del Sei Nazioni, anche per quanto riguarda le donne. Si gioca 4 febbraio, alle ore 18.30 in quel di Reggio Emilia. L’allenatore azzurro Andrea Di Giandomenico ha scelto le 23 azzurre per i primi due incontri: andiamo a scoprire la rosa italiana ai Raggi x, reparto per reparto. Piloni L’esperienza di Lucia Gai, titolare sicuramente inamovibile con i suoi 52 caps. Alle sue ...

Rugby - Sei Nazioni under 20 2018 : i convocati delL’Italia per la sfida all’Inghilterra : Non solo l’Italia maggiore, la prima nazionale azzurra ad esordire nel Sei Nazioni 2018 di categoria sarà quella under 20, che affronta venerdì 2 febbraio alle 19 allo Stadio Enzo Bearzot di Gorizia l’Inghilterra. Roselli e Moretti hanno diramato la lista dei convocati per la sfida d’esordio della manifestazione, sono 24 gli azzurrini presenti. Piloni Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)* Michele MANCINI PARRI (Accademia ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Inghilterra per la sfida alL’Italia : Tutto pronto per l’attesissimo esordio della nazionale italiana nel Sei Nazioni di Rugby 2018. Gli azzurri sfideranno domenica 4 febbraio alle 16 l’Inghilterra in una sfida che vede comunque i britannici nettamente favoriti. Il ct inglese Eddie Jones ha scelto 36 convocati per la trasferta nel Bel Paese (da segnalare però che James Haskell e Joe Marler non potranno essere in campo causa squalifica). Andiamo a scoprire la rosa dei ...