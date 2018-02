Liga | Atletico Madrid | basta un gol di Griezmann per battere il Malaga

Probabili Formazioni Malaga-Atletico Madrid Liga 10-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Malaga-Atletico Madrid, 23^ Giornata Primeira Liga, 10 Febbraio 2018 ore 16:15: Castro squalificato, c’è Garcia al suo posto. Tra i Cholconeros, Fernando Torres è in vantaggio su Diego Costa. All’Estadio La Rosaleda il Malaga ospiterà l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone in questa partita che sarà valida per la 23esima giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo. Ci aspettiamo una ...

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Valencia 4-2-2018 Liga 22^ Giornata : Le Probabili Formazioni di Atletico Madrid-Valencia, 22^ Giornata Primeira Liga, ore 20:45: Gameiro torna titolare al posto di Torres, mentre Marcelino dovrebbe rilanciare Zaza dal 1′. Dopo il netto 3-0 con il quale l’Atletico Madrid ha sconfitto il Las Palmas, ecco che i Cholchoneros saranno invitati a fare lo stesso con una vera e propria corazzata come il Valencia di Marcelino, che addirittura nell’ultima uscita nella ...

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Las Palmas Liga - 28 Gennaio 2018 : Le Probabili Formazioni di Atletico Madrid-Las Palmas, 21^ Giornata Liga Spagnola 2017/2018, ore 16:15. Griezmann-Gameiro in avanti, mentre tra gli ospiti Halilovic partirà titolare Dopo il deludente pareggio contro il Girona, che è riuscito a fermare gli uomini di Simeone sull’1-1, l’Atletico Madrid ritorna tra le mura amiche dove ad attenderli ci sarà il piccolo Las Palmas di Jemes, penultimo in classifica e desideroso di fare ...

Liga : pari Atletico e Valencia ko : ROMA, 20 GEN - Il Barcellona domina la Liga anche senza giocare, visto che le rivali fanno a gara per gettare punti e perdere ulteriore terreno sulla capolista. L'Atletico Madrid, impegnato col Girona,...

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Girona - Liga 19-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Atletico Madrid-Girona, 20^ giornata Liga, 19 gennaio ore 16:15: C’è Juanfran dal 1′ per Simeone che conferma Gameiro e non Torres in attacco. Machin invece potrebbe rilanciare Olunga dopo la tripletta di settimana scorsa. L’Atletico Madrid di Simeone, dopo l’importante quanto sofferto successo esterno di misura sul sempre ostico campo dell’Eibar, ospiterà all’Olimpico il ...

Liga - piove sulla crisi del Real. Zidane battuto 1-0 dal Villarreal. Eibar-Atletico 0-1 LIVE : REAL MADRID-VILLARREAL 0-1 87' Fornals (V) Il Real Madrid perde in casa 1-0 contro il Villarreal, nonostante una gara giocata nel complesso bene. Per i Blancos quello che manca sono i gol, Asenjo ...

Probabili Formazioni Eibar-Atletico Madrid - Liga 13-01-2018 : Domani pomeriggio alle ore 18:30 italiane, si giocherà allo Stadio Municipale di Ipurùa la sfida tra Eibar ed Atletico Madrid, valevole la 19° giornata della Liga. Contrariamente a quanto si possa immaginare pensando al blasone delle due squadre, non sarà affatto una partita dall’esito scontato. Entrambe le squadre infatti arrivano al match di sabato in uno splendido stato di forma. Chi ha stupito particolarmente sin qui è l’Eibar, una ...

Atletico Madrid Juventus / Streaming video e tv - risultato finale (0-1). Bianconeri ai quarti! (Liga Promises) : Atletico Madrid Juventus: Streaming video e tv, risultato e orario di inizio della replica della partita valida nella 2^ giornata della Liga Promises, torneo dedicato agli Under 12. (Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:08:00 GMT)

Video gol : Atletico Madrid-Alaves 1-0 | Highlights Liga : .Quarto successo consecutivo per l'Atletico Madrid nella Liga spagnola. La squadra di Diego Simeone oggi si è imposta 1-0 sull'Alaves ed ha così approfittato della sconfitta del Valencia contro l'Eibar, portandosi al secondo posto a +2 sulla squadra di Marcelino e -3 dal Barcellona di Valverde, impegnato domani contro il Deportivo La Coruna terzultimo in classifica. I colchoneros si sono anche portati momentaneamente a +5 sul Real Madrid, che ...

Liga - Valencia ko - l'Atletico Madrid torna secondo : 1-0 all'Alaves : ROMA - È festa grande a Madrid: mentre il Real festeggia la vittoria del Mondiale per club ad Abu Dhabi ( 1-0 al Gremio ), i cugini dell' Atletico vincono contro l' Alaves con lo stesso risultato ...

Liga : il Barcellona batte il Villarreal e allunga - l'Atletico piega il Betis : I blaugrana vincono 2-0 in trasferta: Messi-Suarez gol. I Colchoneros espugnano Siviglia: decide un gol di Saul Nuiguez

Video gol : Betis-Atletico Madrid 0-1 | Highlights Liga : .Sul campo del Betis Siviglia è arrivato il terzo successo consecutivo in Liga spagnola per l'Atletico Madrid di Diego Simeone, che si è così confermato al terzo posto della classifica ad 1 punto dal Valencia e a -3 dal Barcellona, impegnato questa sera contro il Villarreal. Il gol che ha sbloccato il risultato è arrivato al 28esimo minuto quando l'ex sassolese Vrsaljko ha crossato al centro dalla fascia destra, trovando la deviazione in ...

Liga - Betis-Atletico Madrid 0-1 : decide una rete di Saul. Gol e highlights : Betis-Atletico Madrid 0-1 30' Saul Un incrocio, sull'asse Siviglia-Madrid, che poteva rappresentare un ostacolo duro per quelli dell'Atletico. La "manita" rifilata dal Real al Siviglia con annesso ...